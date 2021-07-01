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iOS 15、iPadOS 15等五大系統即日起公開測試！方法由此進

▲iOS 15 beta 測試版實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司於今年 WWDC 2021 期間公開了 iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey、tvOS 15 以及 watchOS 8 等五大系統，並於期間釋出開發者測試版，而在稍早該公司已經率先釋出 iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8的更新，用戶只要申請參加 Apple Beta Software Program 就可以參與測試。

如同先前報導（詳見WWDC21蘋果開發者大會懶人包：四大系統的20個新消息與更新機種），Apple 公司在 WWDC 2021 開場活動上公開了 iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8與macOS Monterey等四大系統的新功能，並且透過 home App 的更動，公開了少數 tvOS 的新功能。

在大會過後，Apple 公司隨即針對開發者釋出測試版，記者也於第一時間實測 iOS 15 beta 1 的系統，新系統帶來許多新功能，像是 FaceTime 上的shareplay分享功能、新的天氣功能、通話中可以模糊背景的人像模式、照相功能可以識別文字撥打電話等等。至於 Apple Watch 的 OS 8 新增許多新功能也可參考先前連結（蘋果WatchOS 8的11項實用功能搶先體驗！　7月開放測試）。

並且針對 iPhone、iPad、Mac系列、Apple Watch 設計了全新的家庭App、Apple Maps 也做了大幅度的升級（詳見：iOS 15新版蘋果地圖動手玩：顛覆以往、叫陣 Google Maps）等等，該項更新為地圖帶來史上最大幅度的更動，只要打開就可以明顯感受到不同，這些新功能在這次的公開測試版本都可以體驗得到。

Apple 公司如約的在今天凌晨公開為用戶是出了第一波公開測試版本，不過仔細查看，目前僅先行提供 iOS 15、iPadOS 15 跟 WatchOS 8 這三個系統，macOS Monterey 預計要今晚才會釋出。

針對 iPhone、iPad 以及 Apple Watch 用戶，只要是 iPhone 6s、第五代 iPad、iPad mini 4 以及 Apple Watch Series 3 之後的用戶，都可以到官網的測試頁面登記參加，登記完成之後，接著打開「設定」>「一般」>「軟體更新」，就可以獲得新的系統升級。

溫馨提醒，在更新系統之前都要養成「系統備份」的習慣，新系統還是處於不穩定的狀態當中，可能會有一些老舊的應用程式出現閃退狀況、有資安疑慮的金融相關app 可能會不允許登入等情形，下載更新前還是要評估自己的狀況再更新。但是如果單純想嚐鮮一下，之後想要恢復原來的系統版本，只要退出 beta 計畫即可。

Apple 公司日前宣布， iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey、tvOS 15 以及 watchOS 8 等五大系統，預計今年秋天上線。

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