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綠營大數據／潘孟安力抗Delta病毒好感度攀升　超越雙北市長

▲▼屏東縣政府0630召開防疫記者會。（圖／翻攝自潘孟安臉書直播）

▲屏東縣政府召開防疫記者會。（圖／翻攝自潘孟安臉書直播）

記者陶本和／台北報導

屏東縣枋山鄉發生Delta變種病毒疫情，縣長潘孟安緊急啟動全村篩檢與接種疫苗，以及各種防疫措施。對此，根據民進黨大數據的分析，潘孟安的整體好感度，從6月25日後開始攀升，已優於台北市長柯文哲與新北市長侯友宜。

根據綠營大數據資料顯示，整體來看，基本上傳出疫情的縣市首長普遍負面聲量會升高，而潘孟安6月1日至6月29日的正負面聲量分別為31993和36158則，好感度（正負聲量比P/N值，計算方式為正面聲量除以負面聲量）達到0.88，即使在6月25日至6月29日屏東疫情升高甚至檢測出Delta變種病毒，潘孟安好感度仍達0.7。

熟悉大數據的綠營幕僚表示，相較於屏東，同樣在這波疫情中討論度較高的柯文哲，他在面對爭議時，常用他的「鯊魚理論」拋出新話題讓媒體追逐，雖然獲得高聲量卻爭議多，以至於柯文哲在6月份的好感度只有0.24，「負面聲量高達654830則，是正面聲量158116的4.1倍」。

在新北市長侯友宜方面，幕僚指出，也因為被防疫效率不如預期，疫調受到質疑，6月份好感度下滑至0.33，也是負面聲量為正面聲量的3倍。

幕僚指出，屏東因為Delta變種病毒的突襲，意外讓潘孟安受到全國矚目，有別於柯文哲的「鯊魚理論」，出身屏東的潘孟安，以他一慣「洋蔥哲學」強調穩紮穩打，立刻啟動全村篩檢，「重複兩次，不是跳針」按部就班的把防疫工作做到位，而屏東的相關確診案例也的確快速降低。

同時，潘孟安也在臉書上向全民報告屏東防疫進度，強調「不甩鍋、不卸責、不口水」，呼籲民眾鍵盤無法解決問題，耍嘴炮無助整個防疫工作，意外撿到槍也讓潘孟安聲量升高。

該幕僚分析，相較於醫療資源充沛的雙北，屏東在先天醫療資源不足的情況下，卻能做好疫調，用最快速度篩檢，相較於雙北充沛醫療資源卻無法降低確診數，確實讓民眾明顯對比出差異。

該幕僚指出，潘孟安過去曾說，恆春洋蔥因長期受落山風吹拂，腰彎的很低，但品質卻很好，這樣的「洋蔥哲學」也反映在他的危機處理上，並且體現在潘孟安的好感度數據，更能獲得民眾信任。

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