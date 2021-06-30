　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

9歲爆紅！最美童星「奧運假唱」　13年後長相曝光

（圖／翻攝自微博）

（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

童星出身的少女林妙可，2008年在北京奧運開幕式獻唱，讓年僅9歲的她一夕爆紅，被封為「大陸最美童星」，但事後被爆出對嘴，登上國際版面，如今事隔多年，即將大學畢業的她在社群分享照片，模樣引發熱議。

（圖／翻攝自微博）
（圖／翻攝自微博）

林妙可近日參加活動，遭到許多網友吐槽「崩壞」、「長歪了」，認為她的身材和臉蛋過於圓潤，不過現年21、22歲的她即將畢業，昨（29日）在微博曬出學士服照片，只見她坐在石頭上，雙手抱腿對著鏡頭微笑，看起來十分可愛，明顯為了瘦身下了不少苦功，擺脫過去臃腫的模樣。

（圖／翻攝自林妙可微博）
（圖／翻攝自林妙可微博）

照片曝光後，引起討論話題，網友紛紛留言：「好年輕，像剛入學的」、「畢業快樂！」、「好像又美回來了」、「這童顏！」、「時間可真快啊，一轉眼都是大姑娘了」，不過仍有酸民提起當年的假唱爭議：「假唱那姑娘？」、「假唱火了，原唱沒火」。

（圖／翻攝自林妙可微博）
（圖／翻攝自林妙可微博）

據了解，林妙可9歲時為北京奧運會開幕式表演，但事後被爆出是對嘴，聲音來自另一個女孩楊沛宜，消息傳出後，還被美國《時代週刊》列為2008年10大醜聞之一。當時擔任開幕式總導演的張藝謀出面解釋，林妙可和楊沛宜的演唱在開幕式前都錄了，但反覆播放後，大家覺得楊沛宜聲音更好，但林妙可的形象更好，最後才會這樣呈現。

（圖／翻攝自林妙可微博）
（圖／翻攝自林妙可微博）

林妙可曾接受訪問，提到此事正面回應：「不一定每一個人都理解你，你就做好你自己就好了」，至於遭到部分人誤解，她則表示很正常，「我覺得怎麼樣都要去面對，時間能改變人的看法」。

延伸閱讀
柔道男童撐70天不治！狠教練得知死訊「第一反應」曝光　恐面臨無期徒刑重罪
女網友自爆「IG打電話」：青峰真的接了！　本人親自回應揭「私下習慣」
強塞進洞開心比YA！下秒「整顆頭卡住」變拍照景點　他表情逐漸母湯

ET快訊
新北羅志祥多劈10女！逼「分手砲」拍性愛片　還性侵女網友
9歲爆紅！最美童星「奧運假唱」　13年後長相曝光
感染新冠指甲會變化　醫曝「4特徵」要注意
快訊／柔道童帷帷亡！爸爸心痛發聲
陳其邁鐵腕「封樓」挨轟　高雄人一句話突破盲點被讚爆
快訊／彰化地標「喬友大廈」旅館晚間大火　烈焰竄出狂燒
千萬捐款給「76行者」　召集人王薇君疑私吞！他爆：明顯違法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9歲爆紅！最美童星「奧運假唱」　13年後長相曝光

中共7／1迎百年黨慶　連戰、宋楚瑜賀電「盼兩岸關係和平發展」

美疑武漢實驗室泄露病毒　澳籍女科學家證明「同事沒有生病」

宿舍沒冷氣半夜熱爆　這學校買50噸冰塊給學生「物理降溫」

廣州恢復餐廳內用　一個月「壓下Delta」陸續解封

港媒：香港壹傳媒7月1日起停止運作

靠老婆中頭獎！30歲人夫「爽中1.39億」樂歪：可以退休了

2港男臉書揚言「血洗警署！」　警緊攔截1.5公斤黑火藥原料

中國駐聯合國代表團：嚴重關切美英等國近5年販賣人口問題

港版國安法一週年　李家超：情報監察系統還要加強

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

9歲爆紅！最美童星「奧運假唱」　13年後長相曝光

中共7／1迎百年黨慶　連戰、宋楚瑜賀電「盼兩岸關係和平發展」

美疑武漢實驗室泄露病毒　澳籍女科學家證明「同事沒有生病」

宿舍沒冷氣半夜熱爆　這學校買50噸冰塊給學生「物理降溫」

廣州恢復餐廳內用　一個月「壓下Delta」陸續解封

港媒：香港壹傳媒7月1日起停止運作

靠老婆中頭獎！30歲人夫「爽中1.39億」樂歪：可以退休了

2港男臉書揚言「血洗警署！」　警緊攔截1.5公斤黑火藥原料

中國駐聯合國代表團：嚴重關切美英等國近5年販賣人口問題

港版國安法一週年　李家超：情報監察系統還要加強

白宮認證台灣「疫苗途徑被截斷」　PTT群起反美：武器就買得到

快訊／合庫銀城東分行1實習生確診　已全面清消！

新北羅志祥多劈10女友！逼「分手砲」噁拍性愛片　還性侵女網友

鳳梨狂收「喇舌片」喊冤：這不是我！比對本尊網傻眼：難怪被誤會

訂單指示送上樓！外送員見「大門公告」縮了…網分兩派吵翻

綠營大數據／潘孟安力抗Delta病毒好感度攀升　超越雙北市長

茵芙激情滾床「下半身」成亮點！　嚇喊：拍完才發現

屏東女果農與確診白牌車司機一起吃麵　Delta累計12人

「香菜皮蛋豬血糕比薩」太夯！開店2小時就沒原料　店員補貨忙翻

抓到詐騙界羅志祥！裸照逼分手炮+性侵網友　逃亡1年多落網了

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

大陸熱門新聞

老公肉身護小三　正宮重量級姊妹不爽全上了

中共黨慶　張韶涵唱《怒吼吧 黃河》

他月噴2.4萬叫外送　「暴肥100公斤」釀禍

壹傳媒擬出售台灣《蘋果新聞網》　傳有4組買家

空姐正宮停車場暴打小三！6mins抓姦直擊

男狂吃荔枝　害雙眼差點失明

陸手搖夯店掛牌上市　創辦人身家逾740億元

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

香港蘋果日報前主筆馮偉光獲保釋

港國安法週年　東方之珠依然璀璨？

陸迎建黨百年　兩岸非短期必要使命

港國安法週年／117人被捕　泛民絕跡政壇

26分鐘搞定汽車引擎拆裝 馬尾少女脫下工裝...網友眼睛全亮了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

快訊／今增55例本土、5例死亡

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

台中7歲柔道童　住院70天不治

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面