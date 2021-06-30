9歲爆紅！最美童星「奧運假唱」　13年後長相曝光

（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

童星出身的少女林妙可，2008年在北京奧運開幕式獻唱，讓年僅9歲的她一夕爆紅，被封為「大陸最美童星」，但事後被爆出對嘴，登上國際版面，如今事隔多年，即將大學畢業的她在社群分享照片，模樣引發熱議。

（圖／翻攝自微博）

林妙可近日參加活動，遭到許多網友吐槽「崩壞」、「長歪了」，認為她的身材和臉蛋過於圓潤，不過現年21、22歲的她即將畢業，昨（29日）在微博曬出學士服照片，只見她坐在石頭上，雙手抱腿對著鏡頭微笑，看起來十分可愛，明顯為了瘦身下了不少苦功，擺脫過去臃腫的模樣。

（圖／翻攝自林妙可微博）

照片曝光後，引起討論話題，網友紛紛留言：「好年輕，像剛入學的」、「畢業快樂！」、「好像又美回來了」、「這童顏！」、「時間可真快啊，一轉眼都是大姑娘了」，不過仍有酸民提起當年的假唱爭議：「假唱那姑娘？」、「假唱火了，原唱沒火」。

（圖／翻攝自林妙可微博）

據了解，林妙可9歲時為北京奧運會開幕式表演，但事後被爆出是對嘴，聲音來自另一個女孩楊沛宜，消息傳出後，還被美國《時代週刊》列為2008年10大醜聞之一。當時擔任開幕式總導演的張藝謀出面解釋，林妙可和楊沛宜的演唱在開幕式前都錄了，但反覆播放後，大家覺得楊沛宜聲音更好，但林妙可的形象更好，最後才會這樣呈現。

（圖／翻攝自林妙可微博）

林妙可曾接受訪問，提到此事正面回應：「不一定每一個人都理解你，你就做好你自己就好了」，至於遭到部分人誤解，她則表示很正常，「我覺得怎麼樣都要去面對，時間能改變人的看法」。

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