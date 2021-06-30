全台首例！巨口鯊誤入刺網遭困　花蓮漁船剪網助脫困受表揚

▲▼漁業署推動禁捕政策以來，主動通報、活體釋放的首例，農業處代表縣長徐榛蔚頒獎狀及紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前在花蓮港外海距岸2.77浬處，花蓮籍「金鴻3號」刺網漁船主動通報意外捕獲一尾巨口鯊，此魚種實屬於巨體魚種，一旦誤入漁船的刺網脫困不易，「金鴻3號」主動通報並釋回，花蓮縣長徐榛蔚表示，這是漁業署推動禁捕政策以來，主動通報、活體釋放的首例，特請農業處頒予獎狀，感謝「金鴻3號」響應了保育意識，成為花蓮漁業的正能量典範！

徐榛蔚指出，花蓮擁有山與海比鄰的優勢，尤其太平洋賦予了花蓮沿海豐富的漁業資源，希望出海的漁民們能齊心發揮「正能量漁業」的精神，共同珍惜與保護海洋資源，展現我們對海洋的尊重跟責任。「正能量漁業」是一種正向能量想法的轉念，長久以來，縣政府也秉持這樣的理念，由農業處積極輔導漁民相關作業，以期維持海洋生態平衡，使漁業資源永續利用，達成保育捕撈同步並行的願景。

「金鴻3號」胡船長說明，在誤捕獲該巨口鯊時他秉著縣府一直推動的「正能量漁業」，除了自主通報，更不暇思索馬上請同船漁工們想盡辦法解救受困巨口鯊，由於被刺網纏繞，不易自主脫困，所以爭取時間在盡量不驚動巨口鯊狀況下，努力把刺網撥除，最後將纏繞在巨口鯊魚尾處的麻繩切割，總算巨口鯊得以順利脫困返回大海。同時，胡船長知道廢棄漁網對海洋生態的傷害影響很大，不願將漁網隨意丟棄海中，也遵守禁捕巨口鯊的規定，記錄誤捕巨口鯊及通報過程，提供非常珍貴的影片作為生態研究資訊。

農業處長吳昆儒表示，海洋環境需要你我共同維護，尤其漁民長時間在海洋作業，因為海洋的孕育，環繞在豐富的漁業資源中，期許漁民朋友們在對海洋的認識之外，更要熟識受保育的物種，讓海洋裡的物種生命延續下去。尤其，漁民是農業處重要的海洋夥伴，我們需要透過漁民反映任何在出海捕撈作業中發生的非蓄意捕獲現象，像是意外捕撈特殊物種或限制性物種等，讓我們對於海洋的保護、生物的保育，更為完善。



徐榛蔚心重心長說，匯聚漁民們的力量是維護海洋生態的重要關鍵，從縣府導入觀念到漁民積極配合執行，相信很快「正能量漁業」保護海洋的心，就能植入每位漁民和大眾的心。

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