「軟水」壯觀沖洗P-3C　空軍屏東基地6分鐘去汙除鹽害

軍聞社／記者周昇煒屏東報導

自動洗車很常見，但自動「洗飛機」幾乎沒有見過。空軍屏東基地建置全國唯一大型航空器清洗沖淋站，可在6分鐘內，針對P-3C反潛機及C-130H運輸機等大型飛機進行沖洗，有效節省8位官兵刷洗半小時的時間，更能夠達到快速去汙、除鹽的目的，對提升後勤維保能力助益良多。

空軍第6混合聯隊建置的下洗式飛機清洗沖淋站，具備78道下洗式水霧噴嘴及左右兩側4道強力水柱，透過由下而上的水霧及由上而下的水柱沖淋，完整涵蓋全機各部位，快速去除任務機海上低空飛行黏附的鹽分及其它腐蝕媒介污染物。

由於P-3C反潛機經常執行海面上低空反潛、海上目標偵蒐及海上搜救等任務，每次出勤都是長時間在空中巡邏（約6小時以上）；飛行員林少校表示，只要進行過海上低空任務後（高度三千呎以下），就必須進入沖淋站清洗，或是飛機長期未執行低空任務，但基於保護機身安全的前提下，也需要定期安排沖淋。

空軍第6混合聯隊指出，下洗式沖淋站為P-3C型機專用「過海沖淋」設備，C-130H運輸機需配合調整部分沖淋噴嘴角度後使用；E-2K型機無海上低空任務，暫無運用該設備需求。

透過下洗式飛機清洗沖淋站的建置，能讓飛機在低空任務後快速沖淋，減少鏽蝕發生，進而能快速投入戰備任務，確保海疆安全。

軍聞社／記者周昇煒屏東報導

空軍屏東基地建置全國唯一大型航空器清洗沖淋站，管控的任務由基地內負責各型機維護、修護工作的週檢中隊負責，從沖淋站的事前整備、「軟水」製作及飛行員沖淋構聯，確實依照標準作業程序，落實後勤維保工作。

中隊長方玉龍中校表示，在飛機進入沖淋站前，官兵要先執行FOD（外物損傷）的檢查動作，確保飛機滑行的動線沒有異物、碎石，再由官兵逐一進行各埋覆式噴嘴及兩側水柱的外觀檢查，確保沖淋站能順利啟動；沖淋過程中，也要與機上飛行員取得構聯，準確控制沖淋時間，讓飛機各部位都能確實清洗。

值得一提的是，自來水並不能對飛機直接沖淋，方中校表示，沖淋站噴灑出來的水是「軟水」，是將自來水藉由清洗站控制室內的砂濾塔、活性碳塔、鹽水槽及樹酯槽等，把自來水裡面的鈣、鎂離子做一個吸附的作用，讓離子達到標準成為「軟水」，才不會因為清洗的關係，反而讓離子附著在飛機上，造成電化鏽蝕。

「飛行出英雄、地勤一半功」，每位週檢中隊官兵都在各自的工作崗位上克盡職責、戮力以赴，並透過嚴格的層層把關，才能快速、確實執行沖淋任務，讓每架飛機順利升空。