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化學兵裝備與時俱進　民間通用快速補充貨源

▲39化學兵群使用「MS-105重型消毒車」，在屏東地區執行消毒作業。（圖／軍聞社，下同。）

軍聞社／記者周昇煒報導

從18年前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）到現階段仍影響國人甚鉅的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），病毒快速的傳染力可說是防不勝防；國軍身為政府團隊的一份子，化學兵部隊更是在歷次抗疫的過程中，秉持「防疫視同作戰」的精神，扮演身先士卒、無役不與的角色，守護民眾與家園。

隨著時代的演進，化學兵部隊不斷汲取過去的經驗，在科技的進步下，亦同步更新清消作業的裝備。SARS期間的和平醫院消毒任務，當時官兵臉上配戴「國軍制式面具」，以及針對生物疫病的民用型濾毒罐；而COVID-19的疫情中，官兵則運用民用型半罩式、全景式防護面具，搭配N95等級濾棉，方便快速補充相關所需物資。

▲▼化學兵早期所使用的「背負式消毒器」需要人工按壓，現已淘汰。（圖／軍聞社資料照）

▲化學兵早期所使用的「背負式消毒器」需要人工按壓，現已淘汰。

在消毒設備上，SARS期間人員使用的消毒器有「背負式消毒器（三加侖）」及「氣體消毒機」。其中，「背負式消毒器」需要人工按壓，目前已經淘汰，在COVID-19疫情中，改為使用民用型「氣霧式消毒器」；而「氣體消毒機」仍維持使用，僅因早期的型式已屆使用年限，現今已汰換成另一款式，功能上大同小異。

服裝上，官兵仍維持著連身式防護服，並在執行各項消毒任務前，一樣會用膠帶將前方拉鍊、脖子及手腕、腳踝的接縫處緊密黏實，盡可能避免病毒入侵；不變的是，官兵在執行消毒作業時一樣悶熱，每次作業後，全身都浸溼在自己的汗水中。

在對抗病毒效用維持不變的前提下，陸軍33化學兵群表示，部分設備改為與民間通用、一致的裝備，能在商源及維修等面向上獲得快速補充，方便官兵持續執行各項防疫消毒任務。

▼化學兵早期所使用的「背負式消毒器」需要人工按壓，現已淘汰。

▲▼33化學兵群在COVID-19疫情中，使用新款的「氣體消毒機」於捷運站月台及周邊清消。（圖／軍聞社）

值得一提的是，針對大範圍的消毒作業時，化學兵部隊會採用車輛的方式進行，在SARS期間，就是以悍馬車改裝的「T486輕型消毒車」，針對巷弄進行消毒，並以「五噸重型消毒車」，針對市區主要幹道消毒；現在面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，「T486輕型消毒車」改為悍馬車搭載「MDS-106輕型消毒器」，「五噸重型消毒車」則更新為「MS-105重型消毒車」，在效用及功能上都有大幅精進。

▼國軍化學兵早期所使用的五噸重型消毒車。

▲▼國軍化學兵早期所使用的五噸重型消毒車。（圖／軍聞社資料照）

其中，新式「MDS-106輕型消毒器」可搭配500公升水囊，依需求可調整為霧狀或柱狀水柱，並具備高壓冷水、高壓熱水、120度蒸氣、170度蒸氣、虹吸式藥劑噴灑及人員沐浴等功能，加上可將高壓、高溫裝置分離運作，清消作業只需搭載高壓模組進行高壓冷水噴灑，大幅減輕裝載體積及重量，提高機動性。 　

「MS-105重型消毒車」則可以載重3500公升，包括2000公升藥箱、1000公升水箱及500公升混合槽，車頭處有10個噴頭可調成水柱或水霧進行噴灑，車尾處可由官兵用噴槍手動噴灑，是執行大範圍清消的絕佳利器。 　

不論過去還是現在，面對看不見的敵人威脅，改變的是化學兵部隊的裝備與時俱進，為國人帶來更有效率的抗疫作為，不變的是他們始終秉持「我到、我見、我克服」的態度，勇敢站在抗疫最前線，為守護國人的生命安全奉獻最大心力。

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