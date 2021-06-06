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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

8小時速搭50頂篩檢站帳篷　國軍馳援竹科建防疫堡壘

迷彩身影高效率支援「竹科專案篩檢站」啟動

軍聞社／記者李忠軒臺北5日電

團結防疫守護家園！因應國內疫情嚴峻，國軍接受新竹市政府請託，4日上午馳援百餘名官兵，前往新竹科學園區，在陸軍第六軍團、裝甲第584旅、三支部、新竹後備指揮部等單位協助下，展現高效率的團隊行動，8個小時，完成50頂篩檢站帳篷搭建作業，展現國軍守護國人生命安全的決心。

新竹市長林智堅5日清晨在臉書發文，感謝國軍官兵在接獲通知後，投入百餘名官兵，從昨（4）日上午七點到下午四點，迅速搭建50頂迷彩帳篷，使篩檢站得以在今日上午開始運作，協助新竹市政府打造一座防疫的堡壘，守護國人健康安全。

蔡英文總統下午於網路進行直播，特別針對疫情發展發表談話，強調竹竹苗是共同生活圈，也是國家科技產業的重鎮，已請林智堅市長、楊文科縣長、徐耀昌縣長，組成「竹竹苗防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量，全力守護區域內所有人的健康。 　總統也肯定國防部全力支援新竹篩檢站的設立，感謝國軍弟兄姊妹的全力投入，迅速完成設置工作，今天早上「竹科專案篩檢站」已經開始運作，分秒必爭，務必把疫情防線守住。

防疫視同作戰！陸軍第六軍團副參謀長謝上校表示，國軍身為政府團隊的一分子，肩負保國衛民的使命，對於當前抗疫、抗旱、抗敵的任務，絕對會善盡職責，守護家園與國土安全。

584旅副旅長施上校說，此次疫情對國人的生活與生命造成極大的威脅，官兵無論何時何地，只要國家、國人有需要，國軍一定會挺身而出，全力以赴。

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