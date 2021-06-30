東奧「賽前集訓」若有選手確診　日政府：全員隔離＋停止訓練！

▲日本政府修訂最新海外選手管理指南。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府30日修訂最新指南，參加東京奧運的各國選手團在選手村進行賽前集訓時，如果出現團員染疫的情形，與其合宿的所有團員皆須在單人房隔離，並停止一切訓練。不僅如此，當局也呼籲所有赴日參賽之選手，在入境前14天進行健康管理。

根據《日本放送協會》報導，距離東京奧運正式開幕只剩不到1個月，各方皆進入最後準備階段，然而東京疫情卻出現反彈趨勢，因此當局也不敢大意。日本政府30日將最新修訂版的海外選手入境指南提供給各地方政府，指南中寫明，如果在賽前集訓期間，海外選手出現染疫者，與其同住之所有人員必須全員隔離，並且停止所有訓練計畫。

根據最新規定，如果選手在機場驗出染疫，日方將會根據班機座位匡列親密接觸者，並以專用巴士分別將人帶離。且巴士上，司機與選手禁止使用同一間廁所，選手住宿也必須以單人間為主。日本政府同時呼籲赴日參賽之海外選手，從入境的前14天起，減少移動，同時做好健康管理。

另一方面，如果未被匡列為染疫選手的親密接觸者、經篩檢結果呈陰性者，則可重啟訓練等相關活動。未來，日本政府將會繼續與各地方政府協調，針對管理指南進行滾動式調整。

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