廣州恢復餐廳內用　一個月「壓下Delta」陸續解封

▲廣州疫情爆發後，官方展開大規模檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州市Delta病毒本土疫情趨緩，封閉區陸續解封，當地官方也於28日晚間宣布，除部分涉疫重點場所需通過評估外，全市餐廳可以恢復堂食（內用）服務，但必須優先安排已經接種疫苗的員工上班，並要求尚未接種的員工盡快接種。

廣州該波疫情於5月下旬爆發，5月21日通報首起病例後，當地官方隨即採取多項限制措施，包含多地封區、全市大檢測、市民不得離市出省、禁止電影院在內的公共場所營業，以及暫停餐廳提供內用服務等。

廣州疫情在6月中旬開始趨緩，6月15日出現該波疫情以來首次「零新增」，25日更迎來連續一周「零新增」，各個封閉區也陸續解封。同時，廣州市商務局也在28日晚間宣布，除部分涉疫重點場所需通過評估外，所有餐廳可以恢復內用服務。

不過，廣州市商務局也強調，在恢復內用服務前，各餐廳必須做好準備工作，優先安排已完成疫苗接種的員工上班，要求未接種的盡快接種，並在員工上班之前進行健康管理、安全生產方面培訓，嚴格要求員工在上班期間配戴口罩，嚴禁有發燒、咳嗽等症狀的員工上班。

廣州市商務局還說，仍必須進行顧客流量管控，鼓勵錯峰用餐，提供公筷公勺，提倡無現金支付，且各桌位之間的距離不得小於1公尺。