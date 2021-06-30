這片紅樹林都是裸女！全身「脫光光」下水影片曝　男人偷窺罰100萬

記者張寧倢／編譯

印尼巴布亞省一處紅樹林「Hutan Perempuan」非常特別，是當地一種快要消失的少數文化習俗「女性森林」，如其名所述，只有女性才能進入這片紅樹林工作，她們會光裸著身體下水，穿梭在淺灣中採集貝類，如果有男性偷看或硬闖就會被處以相當於100萬印尼盾的罰款。

▲印尼東部有一處「女性森林」只允許婦女進入，她們會裸體採集食物，男人不能隨意闖入或偷窺。（示意圖／翻攝YouTube「Nat Geo Indonesia」、免費圖庫pixabay）

根據BBC印尼版報導，在印尼最東端查亞普拉市（Jayapura）的尤特法海灣（Youtefa）有一處紅樹林，當地人稱為「Hutan Perempuan」命名具有與女性無法分割的含意，由熟知當地傳統智慧的女性們世世代代守護著，因此又有「女性森林」之稱。現今已為數不多、仍熟悉當地傳統文化婦女之一的Mama Ani表示，這片森林專供女性使用，不允許男性隨意進入。

65歲的Mama Ani表示，當地Enggros村的女人會划船進入森林，必須脫下衣服才能下水採集貝類、魚類或蝸牛，有時也會獵野獸，在森林裡工作的過程中，女人們彼此坦誠相見地聊著生活大小事，獲得在村裡無法擁有的言論自由，「森林是專為女性保留的，讓我們有地方發洩問題，我們會分享家人的秘密。」據報導，Enggros村是從更大的村莊中分隔出來的，面積約4.7平方公里，只有104戶人家。

▲▼女性森林「Hutan Perempuan」的婦女下水時必須脫光衣服，才不會身體發癢或難以行動。（圖／翻攝自YouTube／BBC News Indonesia）

報導指出，紅樹林是Enggros居民長期的天然食物來源，一些進入森林的特殊通道只有女性才知道，女人相當於是森林的守護者，而每次村裡有節日活動時，女性也負責準備食物，村裡男人都知道有女人在時不能進入森林的「禁男令」，除非確定森林裡沒有女人，否則不會越界，違反者將會按習俗罰賠償藍色珠子，是當地藍、綠、白三色珠中最貴的一種，價值相當於100萬印尼盾，這些貴重的珠子也經常被當作嫁妝使用。

據報導，隨著開發程度提高，汙染也增加，這些婦女在工作時常需要順便撿垃圾，環保主義者也呼籲當局投入行動保存這些傳統文化與自然環境。另一位女性Mama Berta表示，目前有10位約60歲左右的婦女仍保持著這樣的紅樹林採貝傳統，年輕一代較偏好到海裡採貝，因為紅樹林的泥沼中垃圾越來越多，過去一次大約能收集100公斤的貝類，現在只能裝到桶子的一半滿。

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