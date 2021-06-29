台南祖孫三代8確診是英國變異株！陳時中：和屏東群聚沒關係

▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

台南市安南區家族群聚基因定序出爐！中央流行疫情指揮中心今（29日）表示，台南群聚為英國變異株，與台南、屏東群聚沒有關係。

台南市安南區27日新增8例本土確診，為案14683、14714～14718以及14735、14736，包括同家族的外祖父母、女兒、外孫等成員。該家庭群聚案已匡列131人，列居家隔離、自我健康監測，匡列者PCR陰性124人，其他尚待檢驗結果。市府也公布個案足跡，要防堵傳播延伸。

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據了解，市府除個案接觸者、鄰里、社區居民擴大三層篩檢阻斷傳播鏈外，並積極追查感染源，並將確診者及相關者血清送中央實驗室作病毒基因定序及抗體效價，如PCR陰性、抗體者陽性，即可能為感染源。29日傳出檢驗結果出爐，特定對象抗體為陽性，符合疫情研判，惟市府不願證實此一訊息，表示調查釐清後會對外說明。

台南市長黃偉哲說，因安南家庭群聚，從有症狀一直到被確診，中間隔了兩個多禮拜，從6月10日一直到25日，覺得怪怪的，到26日才確診，中間有很多機會，都應該可以被找出來，那沒有被找出來，沒有被找去篩檢，造成了很可能本來可以避免掉的家族群聚，或者是其他的傳播鏈都錯過了，所以必須要篩檢更多的人，看其他的人有沒有被感染到，所以28日對於包括果菜市場，確診者住的鄰里，一定會再篩檢，大家不要擔心量能不夠，目前只擔心有懷疑卻被放過。

陳時中今下午記者會表示，台南群聚基因定序英國變異株，台南跟屏東群聚應該是沒有關係。

陳時中說，屏東群聚中，14734基因定序出來，雖昨天說要兩天，但積極漏夜做，14734確定是Delta印度變異株，太太也確診，14816基因定序還沒出來，不過看起來是Delta變異株群聚，雖14734疫調積極進行，屏東縣政府也努力，但目前還沒找到關聯感染源，目前有假設，從假設去查變異株群聚，居隔176人，有兩人重複匡列，171陰性，5人檢驗中，其他追蹤對象同班機接觸者38人，1人已出境，回來會再採，同班機接觸者PCR陰性。