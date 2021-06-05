外送員暴雨收到客人「整袋1元零錢」　回家一數氣炸：良心在哪裡

▲外送員收到整袋1元，回家清點才發現客人少給19元。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）



實習記者陳妙津／綜合報導

受到彩雲颱風外圍環流與午後熱對流影響，雙北4日出現短時強降雨，各地紛紛傳出淹水災情，大風大雨中，仍有不少外送員辛苦涉水在外送餐。一名外送員卻在「外送員的奇聞怪事」發文表示，暴雨時遇到一位客人直接給了一整袋「1元零錢」付款，當下他選擇相信對方，沒有立刻清點，事後算完才發現少了19元外送費，讓他傻眼氣炸。



原PO表示，一名客人下暴雨時「體貼地怕弄濕鈔票」，所以給了滿滿一袋「1元零錢」，應收款項是245元，但他基於相信客人的立場，沒有當下清點，回去算後才發現客人給了226的1元，還少了19元外送費，讓他氣到直呼「19塊外送費還要我幫你出嗎？你的良心在哪裡？」

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▲雙北4日暴雨，各地傳出淹水災情。（圖／記者屠惠剛攝）



許多網友看了也覺得相當過分，「他的良心被大雨淹沒了」、「很沒有同理心」、「這種客人真的要不得，上次我也遇到少給50的」、「送到位看到一堆零錢後：那個不好意思，我把餐點拿回去店家，你在等一下再吃飯」、「看到這樣的錢就直接把餐在送回店家」、「還少給錢是怎樣…」。



也有其他外送員分享對抗奧客的方法，「不管錢多少就慢慢的數，數完再交餐，懶的數建議都直接回報退回原餐廳，一堆奧客都會賭外送員不數會少放，我還遇過上公寓樓梯黑黑的給了9個10元，3個有問題是國外幣的，當下直接跟他說他才拿進去換給我，真的當外送員很好騙！還有記得頭上裝台監視器！」、「我就是被弄過，還不止一次。所以我車上放一個零錢盤！（可是不是每次都用）天氣好、後後面沒訂單時，我陪你慢慢數。天氣不好、後面有單，拿錢盤。重點是：錢給足了再給餐！」。



有些網友建議原PO，「下次在他面前點清楚，不然不要離開」，而原PO則對此解釋，當天大暴雨，又沒有騎樓，加上已經跑了13小時很累了，所以懶得計較。也有網友看到圖片左下角有個10元硬幣相當好奇，原PO則解釋是下一個顧客給的20元小費。