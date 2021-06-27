圍堵Delta病毒　蘇貞昌召開防疫會議下令：強化邊境管制

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌27日上午召開防疫會議，針對Delta病毒，要求指揮中心嚴陣以待，確實做好疫調和匡列隔離工作，而邊境管制部分，更要求規劃提出強化措施與方案，以有效防堵變種病毒。

蘇貞昌上午舉行防疫會議，首先聽取指揮中心報告雙北市場群聚目前處理情形與屏東防疫工作的整備狀況，另外也針對200多萬劑莫德納疫苗的配送規劃進行討論。

針對7月1日即將擴大施打的各項類別人員，蘇貞昌表示，由於牽涉族群多元，涵蓋各種職業類別，他請指揮中心做好規劃，以及施打疫苗前後的注意事項，也請相關部會安排好各關鍵設施機關人員施打的流程，降低第一線醫護與協勤人員的負擔。

蘇貞昌說，雙北批發市場周遭有許多攤商聚集，人員進出頻繁，務必落實篩檢、管制人流、詳實疫調及擴大匡列，以有效防堵疫情。指揮中心除了主動積極赴現場了解問題、積極解決問題外，對於地方請求協助事項，也請指揮中心、農委會等相關部會全力支援。

另外，有關Delta病毒，蘇貞昌指出，已經肆虐多國，還導致許多國家延長封城管制，台灣務必要嚴陣以待，確實做好疫調和匡列隔離的防疫工作。

在強化邊境管制部分，蘇貞昌指出，除了一般入境旅客都必須入住防疫旅館外，自高風險國家入境的旅客則一律必須入住集中檢疫所，所有的入境旅客在解除隔離前也都必須強制採檢等措施。

他表示，針對變種病毒的特性，也請指揮中心針對解除隔離後之自主健康管理期間，規劃提出強化措施與方案，以有效防堵變種病毒。

最後，蘇貞昌強調，防疫工作有賴中央和地方、地方和地方之間充分的協調合作，像是這次屏東枋山發生群聚感染，屏東縣長潘孟安與中央迅速溝通協調，一起展開強力防疫作為，同時也要感謝鄰近的高雄市長陳其邁在第一時間全力支援，我們是一個國家，只有團結合作才能有效控制疫情。