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舒緩國3龍潭、關西車流　蘇貞昌：高原交流道6／29中午通車　

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

為舒緩國道3號龍潭及關西交流道的尖峰車流，交通部高公局利用國道實施電子收費後舊有龍潭收費站的重置空間，增設高原交流道工程。對此，行政院長蘇貞昌27日親自前往視察，並宣布高原交流道於6月29日中午12時開放通車。

交通部長王國材表示，現況進出國道3號，無論由北側的龍潭交流道或是南側的關西交流道，均須穿經龍潭、關西市區，以致上下班尖峰時段及假日，經常造成該路段國道主線及交流道服務水準降低，連絡道路及地方道路嚴重壅塞。

對此，待高原交流道開放通車後，民眾下交流道前往鄰近的渴望園區、小人國、六福村、中山科學院、石門水庫等著名景點或是產業園區，僅約需3至10分鐘車程，將可有效分散鄰近的龍潭及關西交流道的進出車流。

蘇貞昌上午也親赴視察，他在臉書上表示，政府傾全力防疫，重要國家建設也不會停，基於維持防疫措施，取消通車典禮，但仍要與桃園市長鄭文燦 一同，特別到國道三號高原交流道 現場感謝全體工作人員的付出。

蘇貞昌表示，為了減少路過車流進入龍潭市區、也服務在地科學園區、遊樂園、工業區，而鄭文燦特別為龍潭的第二座交流道積極奔走，甚至親自到國發會報告，迅速解決負擔的問題。

蘇貞昌說，中央和地方集一切力量福國利民，在疫情陰霾下，才能順利迎接新落成的建設、儘速紓解民眾的交通問題。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

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