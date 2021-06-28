桃園婦血糖飆升送醫採檢確診　月中才打過疫苗！急匡列110人PCR

▲桃園市政府28日下午召開防疫記者會，公佈確診者足跡與說明相關事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心28日宣布台灣本土病例新增60例，其中桃園新增2例，桃園市政府也在下午召開記者會，公開確診者足跡與說明相關事項。桃園衛生局長王文彥指出，新增的2例其中1例感染源不明，尚在疫調中，其中另一名為某護理之家的住民，已接種疫苗，因血糖飆升送醫採檢後確診，27日桃市府接獲通知後已緊急對110名住民與工作人員進行採檢，PCR結果預計28日晚間或29日就能知道。

王文彥指出，案14760為50多歲女性，住桃園在台北上班，每天以台鐵換搭捷運的方式通勤上班，生活算是相當規律，27日因出現頭暈症狀前往醫院採檢確診，Ct值17，目前尚無法釐清其感染源，已緊急匡列3同住家人與7名台北同事，並同步通知台北與新北衛生局，會密切關注是否有群聚擴大的情形。

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▲▼桃園市28日公布確診者足跡與說明相關事項。（圖／桃園市政府提供）



另，案14795為桃園某護理之家的住民，有糖尿病史，18日曾施打第一劑疫苗，不過由於血糖控制一直不佳，25日到26日間因血糖飆高到500，送往醫院治療採檢確診，Ct值35.3，研判可能為很久以前的感染，但仍無法確定。目前已緊急進行疫調，匡列護理之家83位住民與27位工作人員進行採檢，預計結果28日晚間或是隔天就能知道，至於是否會進行清零政策，還要待PCR結果出爐後才能確定。