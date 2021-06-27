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美1.78億人打完首劑疫苗…年輕人接種率低迷！　英德推免預約施打

▲▼英國民眾在倫敦體育場外排隊等待接種疫苗。（圖／路透）

▲英國民眾在倫敦體育場外排隊等待接種疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

源自印度的Delta變異毒株正在全球蔓延，各國政府正積極提升疫苗施打率，希望能盡速阻斷Delta病毒的傳播鏈。美國目前已經有1.78億人施打完首劑疫苗，但年輕人的施打率僅有老年人一半，現在正全面調整防疫重點。英國和德國則建立了多個接種站，讓民眾不須預約就可打疫苗，希望能快速提升接種率。

綜合外媒報導，美國已有1.78億人施打完第一劑疫苗，換算接種率為53.9％，另外約1.52億人已完全接種，比例為45.8％，且65歲以上老年人接種第一劑的比例高達87.5％，相較之下，18歲到24歲之間的美國年輕人只有47.3％至少接種1劑疫苗，31.9％完整接種。

隨著Delta病毒入侵，確診年齡也逐漸下修，許多染疫的病患都是尚未施打疫苗的年輕人，因此總統拜登也在推特上表示，年輕、尚未接種疫苗的人最危險，「如果你還沒接種，請去注射疫苗。讓我們提前阻斷這個病毒株，以免為時已晚。」

▲▼美國,新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲美國18歲到24歲之間的首劑疫苗接種率僅47.3％。（圖／路透）

英國目前已有約3694萬人施打完第一劑疫苗，約佔成年人口的80％，約2714萬人施打完第二劑，約超過60％。但該國Delta病毒疫情嚴重，目前英國新增確診病例中有99％都是感染了Delta病毒，且住院風險暴增161％，患者年齡層也都比前幾波疫情時來得更年輕。

為了全面提升施打率，英國設立了數百個預約接種站，包含足球場、電影院、停車場和購物中心，都成為民眾不需要預約就可直接施打疫苗的地點。倫敦北部的酋長球場（Emirates Stadium）更是開放免費參觀內部，希望能吸引更多民眾前往接種。

德國羅伯特科赫研究所（RKI）最新數據指出，目前已有53％的民眾已施打第一劑疫苗，目標是將接種率提升至80％，防止Delta病毒蔓延。衛生部長史潘（Jens Spahn）表示，目前AZ和嬌生疫苗的存量都足夠，預計在7月首周向接種站釋出500萬劑疫苗，讓民眾可以無須預約，就在教堂、清真寺等廟宇施打疫苗。

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