　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／屏東宣布：枋寮醫院28日停診…工作人員隔離、採檢

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣27日新增枋寮鄉一名確診個案案號「14734」，因感染源尚待釐清，但該個案6月24日、26日曾至枋寮醫院一樓急門診，屏東縣政府決定枋寮醫院明天6月28日暫停急診、門診一天，全面消毒，擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員205人採檢及隔離，並緊急在枋寮國小設置社區篩檢站，明早9點啟用，請符合條件的民眾盡快前往篩檢。

▲枋寮醫院28日停診 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮醫院28日停診 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮醫院28日停診 。（圖／記者陳崑福翻攝）

案號「14734」73歲果農，因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前進行PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性而確診。經衛生局疫調，發現「14734」的感染來源不明，縣府團隊立即提升防疫強度，除了採樣送請中央流行疫情指揮中心昆陽實驗室加速該案的基因定序比對外，該案號的二名台北親友曾於6月20日從台北市南下探視，也加速該二名親友的PCR檢測結果。

由於該案號曾於6月24日上下午及6月26日上午至枋寮醫院一樓的急門診， 27日先為枋寮醫院一樓所有工作人員PCR檢測，包含醫護、行政、工友、警衛等，衛生局則擴大匡列同時段有重疊足跡的民眾、醫院工作人員共205人，全部到集中檢疫所採檢隔離。

縣府團隊並緊急在枋寮國小增設社區篩檢站，明早啟用，全部都做PCR篩檢，28日篩檢對象以6月14日後曾到枋寮醫院的看診者、陪伴者為主；6月29日後開放枋寮、春日鄉鄉民篩檢。

►Her今天推出「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色原價4190元、特價2980元

ET快訊
「交友APP遇到鳳梨」又有女網友失身！　他放狠話了
野村警示台灣等6國恐爆金融危機　央行回應了！
7月12日可解封？　醫曝「追保險分」
金正恩暴瘦消雙下巴　北韓居民一看心痛落淚
防Delta！她籲「口罩戴雙層」堪比N95　醫憂2種人：戴錯
潮境公園擠到爆！　基隆海科館明起「禁止人車進入」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東宣布：枋寮醫院28日停診…工作人員隔離、採檢

闖北海岸觀浪踏青！山不會動海一直在　大聲公急喊：疫情後再來

快訊／大樓變電箱突炸裂　保全滿臉血走出門驚喊：救救我

車城海岸無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者落葉歸根

高雄翁到超商購物不甩實名制　「重複一句話」背後有洋蔥

伸港海域開心摸蛤蜊遇漲潮　爺孫3人坐車頂喊「救命」

詭異！萬華外籍男過馬路倒地畫面曝　死後確診4警全隔離

快訊／外籍染疫男猝死萬華街頭　警CPR後急送防疫旅館隔離

受困太魯閣號變形車廂　工程師浩劫重生捐110套救災防護面罩

宅在家太悶想出門散步！她推輪椅竟走了17小時　還直接上國道

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

一直唸！老公抱怨老婆冷氣沒關 老婆氣炸抬腳...他怕爆裝可愛

線上體育課「白同學亂入直播」!　甩頭狂刷存在...師：那坨是什麼

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

快訊／屏東宣布：枋寮醫院28日停診…工作人員隔離、採檢

闖北海岸觀浪踏青！山不會動海一直在　大聲公急喊：疫情後再來

快訊／大樓變電箱突炸裂　保全滿臉血走出門驚喊：救救我

車城海岸無名女屍埋骨5年　他靠鑰匙「鎖印行」讓死者落葉歸根

高雄翁到超商購物不甩實名制　「重複一句話」背後有洋蔥

伸港海域開心摸蛤蜊遇漲潮　爺孫3人坐車頂喊「救命」

詭異！萬華外籍男過馬路倒地畫面曝　死後確診4警全隔離

快訊／外籍染疫男猝死萬華街頭　警CPR後急送防疫旅館隔離

受困太魯閣號變形車廂　工程師浩劫重生捐110套救災防護面罩

宅在家太悶想出門散步！她推輪椅竟走了17小時　還直接上國道

每天工作15小時！新北女「房貸終於歸0」　千人狂賀：再買一間

劉在錫講話沒人聽！美珠拿腳起來聞　他崩潰：夠了！我並不想知道

28歲孫同意找對象、小情侶被迫分居…　竟和打疫苗有關

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻：世界第8大奇景

聯亞二期中和抗體「效價偏低」　實驗主持人：仍有機會通過EUA

「交友APP遇到鳳梨」又有女網友失身！　他嚴肅放狠話：妳們太離譜

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪　裸背女偕男友越封鎖線雨中擁抱自拍

蕭邦賽車錶紳士風格吸睛　呼應「世上最美麗車賽」

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」：明天挑戰70大關

MotoGP／YAMAHA「亞森發威」包辦冠亞軍！荷蘭站最速報

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

社會熱門新聞

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

萬華外籍男過馬路倒地畫面曝　死後確診4警全隔離

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」

即／外籍染疫男猝死萬華街頭　警CPR後急隔離

枋寮醫院28日停診工作人員採檢

到宮廟問事…乩身喊「苦藤粉排毒退火」！她吃2周喪命

疫情悶壞！2女相約夜遊下山慘摔1人亡

肝炎父北上工作失聯！花蓮妹報警協尋糗了

外送員遭撞狂流血抽搐　王薇君喚：別睡著！

即／婦蒸蘿蔔糕瓦斯外洩爆炸慘死

Delta入侵沒在怕　大叔闖礁溪五峰旗風景區

她推輪椅走17小時誤上國道　竟是宅在家太悶

即／北市男打營養針步出診所倒地亡

欲罰逃票學生3萬元　副站長遭政風調查

更多熱門

相關新聞

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪

日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪

疫情嚴峻，三級警戒延長至7月12日、解封遙遙無期，但已有不少民眾忍不住前往各大風景區，甚至無視封鎖線或戴口罩等規定；有日月潭附近居民發現不時有人越過封鎖線，站上環潭步道賞景，還有一對情侶在雨中打散、忘情擁抱自拍，女方長髮飄逸還穿著露背裝、展現白皙美背和火辣「半球」，卻讓主管單位直搖頭，呼籲民眾遵照法規、疫情過後再來。

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」

7月12日可能解封？醫揭疫情趨緩「追保險分」

聯亞今新冠疫苗2期期中分析　11月才解盲！後續步驟搶先曝

聯亞今新冠疫苗2期期中分析　11月才解盲！後續步驟搶先曝

台中民眾收到疫苗空瓶　衛生局要查了

台中民眾收到疫苗空瓶　衛生局要查了

聯亞新冠疫苗3大結果達標　公司營收有望受惠！

聯亞新冠疫苗3大結果達標　公司營收有望受惠！

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫枋寮醫院確診果農影音

讀者迴響

熱門新聞

醫籲屏東升四級：停工！停止移動！

唐從聖PO狗狗照卻遭罵翻！疑違法「私下繁殖」生5幼犬

余苑綺癌細胞「再擴散到大腿胯骨」！李亞萍崩潰

百貨公司美食街塞爆！櫃姐問1句傻眼了

防Delta入侵！不二坊排長龍　市長開嗆了

快訊／再增9死！今本土病例+88

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

打工族1萬元生活補貼你能領到嗎？　這三種人不符資格

互看不順眼、最容易吵架的3組星座

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

「大眼仙妹」報案找失聯爸　網暴動：岳父還好嗎

祕魯祖孫染Delta！網抓包「時間軸有疑點」

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

即／台南突增8例

快訊／本土Delta病毒再增2人

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

一直唸！老公抱怨老婆冷氣沒關 老婆氣炸抬腳...他怕爆裝可愛

一直唸！老公抱怨老婆冷氣沒關 老婆氣炸抬腳...他怕爆裝可愛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面