聯亞疫苗「稱可對抗Delta」　專家點出隱憂：抗體效價太低！

▲聯亞生技今公布二期解盲結果。（圖／翻攝自證券櫃中心直播）

記者趙于婷／台北報導

聯亞生技今晚間6點公佈二期期中結果，表示UB-612疫苗安全性與耐受性良好，更直接指出該疫苗所產生的免疫反應，可應對現有廣泛傳播的印度Delta突變株。對此，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如則直言，現在對於變種病毒保護力要好，就是疫苗「本來中和抗體就要比較高」，但聯亞中和抗體效價僅102.3，效價是低的。

聯亞生技今在記者會表示，此次疫苗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現嚴重不良反應，在免疫原性反應方面，高劑量組之中和抗體效價在施打第二劑後14及28天之血清陽轉率（seroconversion rate）達100%。

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施信如受訪時表示，高端和聯亞生技都是來自中研院，如果確保實驗室前後標準曲線一致的話，應該可以互相比，而高端中和抗體效價是662，聯亞生技是102.3，明顯低許多，他們中和抗體效價不高，和現在WHO認可的疫苗比較起來，聯亞生技真的是蠻低的，所以未來第三期，可能要去考慮怎麼做。

聯亞二期中和抗體「效價偏低」 實驗主持人：仍有機會通過EUA

由於目前AZ疫苗作為中和抗體效價的比較基礎，國外也已經打幾億劑。施信如說，以國外標準來講，AZ和高端其實是差不多的，國外AZ結果和台灣高端結果是比較近的，這次聯亞生技的確是低蠻多的，這點是蠻可惜的，不然他們提出的量產能力和國際佈局其實是很棒的。

此外，值得注意的是，聯亞生技表示，在變異株有效保護力部分，從一期受試者檢體分析顯示，UB-612誘導出的中和性抗體對印度delta株的效價仍保持同一水平，因為引起T細胞免疫反應的設計型新冠病毒合成肽的胺基酸序列乃來至於不易突變的蛋白區間，所以UB-612疫苗所產生的免疫反應，可應對現有廣泛傳播的印度Delta突變株。

施信如說，國產疫苗效價沒有很高是事實，聯亞生技效價也真的是偏低的，他們強調T細胞的部分，也沒辦法用中和抗體呈現，就要進入第三期，要看看是不是真的有保護力，這沒辦法用一般的中和抗體來看。

施信如進一步指出，因為目前不知道T細胞是怎樣，若單用中和抗體來看，現在效價100多，對Delta來說可能90好了，但事實就是，現在對於變種病毒保護力好的，是疫苗「本來中和抗體就要比較高」，這是全世界都知道的，不能只說100跟90差不多，事實上，聯亞生技的效價就是比較低。

另外，聯亞生技也提到，將和美國University of Nebraska Medical Center合作，以UB-612作為已接受輝瑞、莫德纳和嬌生疫苗但中和性抗體效價逐漸下降者追加疫苗，進行「混合補強施打」第二期臨床試驗。施信如也表示，追加可能是不錯方向，但這也要做出結果，如果要往這方向，現在就要好好設計。