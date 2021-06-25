疫情影響！她遠端叫外送給90歲奶奶　外送員「1舉動」暖哭全網

▲外送員貼心一舉動，讓她瞬間掉淚。（示意圖／記者屠惠剛攝）

實習記者高琳景／綜合報導

三級警戒仍持續，不少民眾選擇「叫外送」來減少外出。就有一名女網友表示，自己本來和與奶奶住在一起，因為疫情和工作的關係，變得很少回家見奶奶，所以偶爾會遠端幫奶奶叫杯她喜歡喝的珍珠鮮奶茶。昨天她又幫奶奶叫外送，交待外送員幫掛一樓門把上即可，沒想到外送員卻霸氣回原Po「我幫妳送上去」。

一名網友在Dcard以「被Ubereat外送員惹哭」為題發文，表示因為工作太忙又住太遠，加上疫情的關係，所以變得很少回去見高齡90歲的奶奶。而奶奶又特別喜歡喝珍珠鮮奶，所以常常會遠端叫外送或是偶爾回去就買給奶奶喝。但最近因為工作真的忙到翻，無法回去陪家人吃飯，所以又再次遠端叫了外送來代替自己的心意。

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原PO表示，由於自己在訂外送時有在備註欄下寫道，「我住比較遠，是幫奶奶訂的，請幫我掛一樓門把上即可」。沒想到在系統訂單顯示外送抵達時間到了之後，外送員卻突然私訊「幾樓，我幫妳送上去，不要麻煩老人家。」這才知道外送員因知道奶奶年事已高，想幫忙送上去。

▲外送員因為知道奶奶年事已高，想要幫忙送上樓。（圖／翻攝自pixabay）

事後，原PO還補充說明，指該位外送員不但幫忙送進去，甚至還在備著寫著，「感謝您的耐心等候，您的飲料與孝心已經速速為您送到」當下讓原Po瞬間掉淚，直呼「真的被他暖的不要不要的，是那種心酸有很感動的」最後決定按下此生第一次使用的小費功能。

不少網友看到文章後，直呼「外送員素質給滿分」、「也要顧客是好的才有啊！好人好報」、「看哭了...好想阿嬤」、「好溫暖」、「之前也遇過一個好暖的外送員，那天下午後雷陣雨，結果我看到一個拾荒阿嬤拖著他的推車到騎樓躲雨，最後我那個外送員要阿嬤在原地等，然後就冒雨去全家買雨衣。」