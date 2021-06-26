買樂透爽中1.3億「用老婆生日當號碼」　丈夫只分妻430萬被罵爆

▲張男用妻子生日買彩券，竟幸運中了新台幣1億3900萬元大獎...（圖／達志影像／示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸重慶一名男子15日買彩券，用老婆生日當作號碼，中了人民幣3215萬元（約新台幣1億3900萬），但他最後只分出人民幣100萬元（約新台幣432萬元）作為「愛妻獎金」，讓老婆可以「清空網購購物車」，結果被親友罵爆「太少了吧！」

綜合陸媒報導，張姓男子15日到渝中區大坪正街一間投注站購買「中國福利彩票」，花了人民幣20元（約新台幣86元）下2注，結果中了人民幣3215萬元的大獎，因此兌獎時當場捐出10萬元（約新台幣43萬元）做公益。

張男受訪時表示，他的物質慾望不高，不會考慮買車、奢侈品，因為這筆獎金可以還清人民幣百萬的房貸，還能替小孩請昂貴的一對一名師家教，所以現階段他只考慮退休，未來會好好規劃這筆獎金。

由於張男有用老婆生日作為選號依據，因此他受訪時也透露，會分給老婆100萬元人民幣（約新台幣432萬元），作為「愛妻獎金」，好讓老婆能清空網購「購物車」內放置已久的商品。

消息一出，儘管張男太太未出面抱怨，但親朋好友都看不下去，認為這樣的福分一輩子難以消受，多分給妻子一點也未嘗不可。許多網友也紛紛表示，「你慾望不高，不代表老婆不高啊」、「鐵公雞」、「離婚了離婚了」、「拿妻子生日當號碼，才分100萬？

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