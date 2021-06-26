　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

買樂透爽中1.3億「用老婆生日當號碼」　丈夫只分妻430萬被罵爆

▲▼樂透,彩券,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲張男用妻子生日買彩券，竟幸運中了新台幣1億3900萬元大獎...（圖／達志影像／示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸重慶一名男子15日買彩券，用老婆生日當作號碼，中了人民幣3215萬元（約新台幣1億3900萬），但他最後只分出人民幣100萬元（約新台幣432萬元）作為「愛妻獎金」，讓老婆可以「清空網購購物車」，結果被親友罵爆「太少了吧！」

綜合陸媒報導，張姓男子15日到渝中區大坪正街一間投注站購買「中國福利彩票」，花了人民幣20元（約新台幣86元）下2注，結果中了人民幣3215萬元的大獎，因此兌獎時當場捐出10萬元（約新台幣43萬元）做公益。

張男受訪時表示，他的物質慾望不高，不會考慮買車、奢侈品，因為這筆獎金可以還清人民幣百萬的房貸，還能替小孩請昂貴的一對一名師家教，所以現階段他只考慮退休，未來會好好規劃這筆獎金。

由於張男有用老婆生日作為選號依據，因此他受訪時也透露，會分給老婆100萬元人民幣（約新台幣432萬元），作為「愛妻獎金」，好讓老婆能清空網購「購物車」內放置已久的商品。

消息一出，儘管張男太太未出面抱怨，但親朋好友都看不下去，認為這樣的福分一輩子難以消受，多分給妻子一點也未嘗不可。許多網友也紛紛表示，「你慾望不高，不代表老婆不高啊」、「鐵公雞」、「離婚了離婚了」、「拿妻子生日當號碼，才分100萬？

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
大雨夜襲！西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

買樂透爽中1.3億「用老婆生日當號碼」　丈夫只分妻430萬被罵爆

香港：完成疫苗接種入境者「只要隔離7天」　第一階段30日上路

特斯拉在陸召回28.5萬輛車　主動巡航控制系統「可能導致碰撞」

12箱包裹順豐快遞「直送垃圾場」　投訴人傻眼...18年回憶沒了

保安局長升任政務司長　李家超：維護國安是特區「頭等大事」

高考提早160秒響結束鈴　福建師大附中副校長等3人被撤職

香港新一批42萬劑BNT疫苗到貨　仍為德國封裝、復星付運

有如小雞爪！　陸新發現最小恐龍足跡「只有10毫米」　

廣州「抓70隻老鼠」做PCR檢測　「44份咽拭子樣本」結果出爐！

「片仔癀」一粒台幣1.2萬　網諷中藥界飛天茅台「有錢難買」

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

樓上洗衣家中馬桶「口吐白沫」　淹滿浴室...網驚：可樂+曼陀珠？

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

買樂透爽中1.3億「用老婆生日當號碼」　丈夫只分妻430萬被罵爆

香港：完成疫苗接種入境者「只要隔離7天」　第一階段30日上路

特斯拉在陸召回28.5萬輛車　主動巡航控制系統「可能導致碰撞」

12箱包裹順豐快遞「直送垃圾場」　投訴人傻眼...18年回憶沒了

保安局長升任政務司長　李家超：維護國安是特區「頭等大事」

高考提早160秒響結束鈴　福建師大附中副校長等3人被撤職

香港新一批42萬劑BNT疫苗到貨　仍為德國封裝、復星付運

有如小雞爪！　陸新發現最小恐龍足跡「只有10毫米」　

廣州「抓70隻老鼠」做PCR檢測　「44份咽拭子樣本」結果出爐！

「片仔癀」一粒台幣1.2萬　網諷中藥界飛天茅台「有錢難買」

「寂寞與獨自一人截然不同」　熱播醫療影集《良醫墨非》迎來第五季

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史　至少3200人死於寄宿學校

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

大陸熱門新聞

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

福建今增4例境外確診「全是台灣人」

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

上海驚見「黑色大三角」高掛天空

中共黨慶傳「百名台人」出席　陸委會回應

廣州「抓70隻老鼠」採檢PCR　結果出爐

天價「片仔癀」一粒台幣1.2萬

黑龍江發現新古代人種「龍人」

傻眼！12箱包裹順豐「直送垃圾場」

中共「3個百年紀念前」收復台灣論戰

廈門、四川揪出台灣確診者　兩岸航線停飛呼聲起

拚了！廣州要興建5千人隔離大樓

黨慶前北京防疫維穩　拚疫苗接種率

中共黨史展覽館開放　習毛語錄並列

更多熱門

相關新聞

媽中樂透太爽　突然就生出女兒

媽中樂透太爽　突然就生出女兒

英國格羅斯特郡一名39歲女子發現自己中樂透大獎，贏得百萬歐元彩券(EuroMillions)英鎊100萬元（約台幣3,908萬元），沒想到她要領獎時情緒太興奮，腹中女兒突然早產，提早一個月出生。

「生日」神準分析

「生日」神準分析

秋田犬慶生擺臭臉　拍照雙眼空洞

秋田犬慶生擺臭臉　拍照雙眼空洞

他23歲中4.3億頭獎　狼狽現況曝光

他23歲中4.3億頭獎　狼狽現況曝光

周子瑜紅裙造型勒出S曲線

周子瑜紅裙造型勒出S曲線

關鍵字：

樂透生日號碼

讀者迴響

熱門新聞

獨／威剛科技送員工到關島打疫苗

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

快訊／屏東確認本土Delta病毒個案「國內首見」

日月潭不會不見！　「上百台灣鯛」塞爆伊達邵社區

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

熊熊錄影遭騷擾「男星冒生理反應」

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

屏東驚現Delta變異株！「444快篩+212PCR」結果出爐

屏東運將染Delta！確診妻是「超商店長」

再增13死！今本土病例+78

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面