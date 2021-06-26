特斯拉在陸召回28.5萬輛車　主動巡航控制系統「可能導致碰撞」

▲特斯拉在大陸的銷售中心。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家市場監督管理總局26日公告，特斯拉（TESLA）將召回部分進口、陸產Model 3、陸產Model Y電動車總共28萬5520輛，原因爲車輛的主動巡航控制系統有問題，可能在極端的情況下導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。

根據公告，召回的進口Model 3為2019年1月12日至11月27日期間生產，共計35665輛；召回的陸產Model 3為2019年12月19日至2021年6月8日期間生產，共計211256輛；召回的陸產Molde Y為2021年1月1日至2021年6月7日期間生產，共計38599輛。

公告提到，本次召回範圍內的車輛由於主動巡航控制系統問題，易造成駕駛員在以下情形誤激活主動巡航功能：當車輛處於D擋，駕駛員再次撥動右側控制桿試圖切換擋位時；在車輛急轉彎，駕駛員誤觸碰並撥動右側控制桿時等。

公告指出，主動巡航控制被誤激活後，如果車輛設置的巡航速度不是當前車速，且當前車速低於設定速度時，車輛會加速到設定速度，出現車輛速度突增情形，會影響駕駛員的預期並導致車輛操控誤判，極端情況下可能導致車輛發生碰撞，存在安全隱患。

特斯拉也公告，將透過汽車遠程升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛免費升級主動巡航控制軟件，用戶無需到店即可完成軟件升級；對於無法通過汽車遠程升級（OTA）技術實施召回的車輛，特斯拉將透過特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級主動巡航控制軟件，以消除安全隱患。