快訊／新北累計6368例「這區最多＋8」　各行政區染疫人數公布

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，其中78例為本土個案(39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)；另有2例境外移入。另，確診個案中新增13例死亡。針對新北市新增36例，市長侯友宜公布各區確診數分佈，全市目前共累計6368例。

根據侯友宜公布之各行政區染疫人數，板橋3例，中和8例，五股3例，三重5例，新店4例，土城、蘆洲、汐止、永和各2例，新莊、樹林、泰山、林口、深坑各1例。

▼新北0626最新疫情分布。（圖／翻攝直播）

指揮中心表示，今日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月11日至6月25日。個案分佈以新北市36例最多，其次為臺北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日。