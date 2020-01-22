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日本首位女性自衛官接受潛艦培訓　預計一年後分發潛艦部隊

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▲一等海佐（上校）大谷三穗擔任妙高號驅逐艦，日本海上自衛隊史上第一位神盾艦女艦長。（圖／翻攝自推特）

▲一等海佐（上校）大谷三穗擔任妙高號驅逐艦，日本海上自衛隊史上第一位神盾艦女艦長。（圖／翻攝自推特）

實習記者魯斯濱／綜合報導

日本海上自衛隊的「潛艦教育訓練隊」20名自衛隊學員在22日舉行宣誓儀式，其中26歲的3等海尉（相當於海軍少尉）竹之內里咲是唯一的女性自衛官。竹之內表示，希望在訓練期間可以和同袍們一起成長努力，從而順利成為潛艦部隊光榮的一員。

預計在一年多的實習等訓練結束後，竹之內將被分發到潛艦部隊，也將會是日本自衛隊歷史首位接受潛艦培訓的女性自衛官，這也標誌著日本女性在自衛隊的地位提高，以及職涯發展愈來愈多元。

日本防衛省過去以來一直限定男性可以配屬潛艦部隊，因為潛艦人員必須長時間在密閉空間下過集體生活，防衛省過去認為因為無法在潛艦內提供男女有別的工作環境，所以無法分發女性自衛官進入潛艦。不過，隨著中國海軍實力發展，日本在東海的警戒任務開始增加，海上自衛隊正面臨人力不足的狀況。

日本政府有意將潛艦數量從現役18艘增加到22艘，也因此需要更多的人力。防衛省官員更直言，只能靠男性完成任務的時代已經過去了，女性自衛官比例將持續增加。

於是在2018年，防衛省開始同意女性配屬潛艦部隊，並對潛艦部隊作出一系列調整。截至去年4月為止，日本海上自衛官女性比例開始上升，在約有4萬2000人的編制中，其中有約3000人是女性。

海上自衛隊在2008年取消了女性自衛官登上護衛艦等限制，並在2016年廢除飛彈快艇等女性限制，讓日本第一位女性作戰艦隊指揮官也在2018年3月份誕生。

44歲的日本海上自衛隊一等海佐東良子在3月6日就任橫須賀基地第1護衛艦隊司令，也是日本第一位女性護衛艦隊司令，其指揮的是由DDH-181出雲號直升機航母、DDG-171旗風號飛彈驅逐艦、DD-101村雨號通用驅逐艦、DD-107雷號通用驅逐艦組成的大型艦隊以及約1000名自衛官。

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