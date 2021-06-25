　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白頭髮也能變黑！研究揭白髮關鍵元凶　用1方法「輕鬆逆轉」

禿頭,禿子,頭髮,毛髮（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲現代人壓力大容易出現白頭髮，美國新研究證實，減少壓力的確能使白髮轉黑。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者張寧倢／編譯

許多人困擾於自己的一頭白髮，美國生物醫學期刊《eLife》刊載的新研究顯示，「壓力」的確會影響頭髮的顏色，讓人在短時間內長出白頭髮，但白髮現象其實是可逆的，只要消除平時所受壓力，就有可能重新長回烏黑秀髮。

這項《eLife》期刊發布的研究，是由美國哥倫比亞大學行為醫學副教授皮卡德（Martin Picard）博士帶領團隊所進行，研究人員發現人類衰老不是固定的線性過程，至少在一定程度上可以被阻止，甚至暫時逆轉，頭髮就像樹木的年輪，記載著過去一段時間的生物歷史訊息。皮卡德說，「用肉眼看一根頭髮，似乎只有一種顏色，但在高分辨率掃描儀之下，可以看到微小的顏色變化。」

皮卡德解釋，當頭髮還在皮下毛囊內時，就會受到壓力荷爾蒙、想法與身體狀況所影響，一旦頭髮長出頭皮就會變硬，並永久地將暴露物質結晶成穩定的形式，因此，超出頭皮的毛髮無法改變顏色，但在毛囊中新生的頭髮可以，這種影響被認為是來自細胞粒線體的壓力變化。

研究針對14名志願者的頭髮顏色進行紀錄，並將結果與他們的壓力日記進行比對，結果發現白頭髮生成與個體所受壓力呈高度相關，而實驗中部分志願者減少壓力後，白髮會自然恢復到原來較深的顏色，其中一名志願者前往度假，結果有5根頭髮在假期期間恢復成深色。

儘管如此，皮卡德呼籲，不應該對用休息與紓壓就能「由白轉黑」感到過於興奮，因為影響頭髮變白的臨界值，還包含了年齡、健康、基因等因素，「在頭髮變白之前需要達到一定的臨界值，我們並不認為一個7旬老人減輕壓力就能使他一整頭的白髮立刻變黑。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

在家養出水煮蛋肌　SKII緊緻彈力精萃特價1650

ET快訊
賈永婕奔波醫院1個月　身體出現變化
被說次等疫苗！一張表看「4廠牌單劑保護力」　AZ這2條件都贏
快訊／樂華夜市宣布　這天恢復營業
快訊／恐怖Delta入侵屏東　陳其邁「有疫苗就快打」：我也是
我輪得到疫苗殘劑嗎？　各縣市措施、開放對象一次看懂
阮經天姑婆返台見不到103歲母　急等2個月跪求：隔著玻璃也好
Delta變種侵台！秘魯祖孫傳播鍊7染疫　2村關店大篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

染疫遭排擠！21歲男持槍「1.5小時屠殺33人」滅全村...逃深山飲彈亡

女兒伴屍3個多月！6旬老夫妻病死「屍體腐爛」　法拍官進門聞惡臭

接力法國！冰島列台灣「旅遊限制豁免國家」　免接種也可去觀光

史上最強龍捲風狂襲！捷克「3死200傷」7城鎮毀了　恐怖畫面曝

白頭髮也能變黑！研究揭白髮關鍵元凶　用1方法「輕鬆逆轉」

醫稱科興疫苗含豬血！政府怒打假消息秒送辦　造謠下場曝：3萬飛了

英研究推估　中國2019年10月已出現COVID-19首例

接種疫苗仍確診？　數據：打完2劑輝瑞或AZ「比例降至0.1%」

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊　泣訴：男友多次出軌讓我受不了

他確診住院4個月「帳單高達8000萬」　光住加護病房就要1000萬

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

只差1天！新北女大「搞錯日期」　以為居檢期滿去上課...遭開罰20萬

染疫遭排擠！21歲男持槍「1.5小時屠殺33人」滅全村...逃深山飲彈亡

女兒伴屍3個多月！6旬老夫妻病死「屍體腐爛」　法拍官進門聞惡臭

接力法國！冰島列台灣「旅遊限制豁免國家」　免接種也可去觀光

史上最強龍捲風狂襲！捷克「3死200傷」7城鎮毀了　恐怖畫面曝

白頭髮也能變黑！研究揭白髮關鍵元凶　用1方法「輕鬆逆轉」

醫稱科興疫苗含豬血！政府怒打假消息秒送辦　造謠下場曝：3萬飛了

英研究推估　中國2019年10月已出現COVID-19首例

接種疫苗仍確診？　數據：打完2劑輝瑞或AZ「比例降至0.1%」

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊　泣訴：男友多次出軌讓我受不了

他確診住院4個月「帳單高達8000萬」　光住加護病房就要1000萬

長榮：長賜輪和解已達初步協議　貨主進行共同海損擔保作業

捷克遭「史上最強龍捲風」狂襲釀3死　蔡英文指示外交部表達慰問

鄧超曝7歲女兒床上「超齡要求」！　睡前不聽故事…網：被你帶壞

G-SHOCK智慧錶驕傲防水200米　戴著游泳不心疼

全聯加碼開賣「羅氏快篩試劑」！台北109家門市「不限購買數量」

寶雅快篩試劑明早10點開賣　４大藥妝通路懶人包一次看

對抗解放軍主力！美軍「最強潛艦」提前跛腳　慘到「殺肉」維修

陳建宇／毛小孩受《動保法》保護　養牠就不要遺棄牠

快訊／樂華夜市宣布：7月1日恢復營業　只限外帶

林可彤產後1個月拍「肚皮鬆弛時尚照」！曝真實水腫身材…網狂誇美

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

慎入！20歲女手捧「切斷陰莖」坐路邊

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

專家：Novavax為現有疫苗中最佳選項

瞬間影片曝！邁阿密12層樓大廈13秒夷為平地

寡婦看片調到最大聲　卻連錯喇叭！

邁阿密大樓倒塌！　51人下落不明

女主播丟包1歲兒車內悶烤半小時　拖累政壇帥尪開房腥史又被嘴

影片曝！3米鱷魚咬死婦人　激戰警消護食物

部份疫苗技術恐淘汰！AZ、嬌生被WHO點名

快訊／香港《蘋果日報》停刊　拜登回應了

外星人早看到？1715顆恆星可觀測地球

更多熱門

相關新聞

狂掉髮、冒白髮？專家曝護髮4關鍵

狂掉髮、冒白髮？專家曝護髮4關鍵

現代人作息、飲食不規律，加上生活忙碌、壓力大，越來越多人有掉髮、白髮狂冒等困擾，甚至有頭皮容易過敏、常搔癢等情況發生。知名營養師蕭瑋霖就特別分享了有助於養護頭皮頭髮的4大關鍵，趁著最近居家時間變多，一起來為你的嬌弱頭皮、髮絲們加強保養吧！

新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失

新冠輕症康復者「大腦灰質」明顯流失

女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身

女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身

王心恬「夜晚香氛儀式」，讓你一夜好眠

王心恬「夜晚香氛儀式」，讓你一夜好眠

胖子打輝瑞抗體減半！醫籲BMI「超過這數值」先打疫苗

胖子打輝瑞抗體減半！醫籲BMI「超過這數值」先打疫苗

關鍵字：

白髮白頭髮少年白黑髮研究壓力

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

秘魯返台祖孫病毒定序出爐！感染「Delta印度變異株」

蘇貞昌謝日本贈台疫苗　7月起「這些人」優先接種

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

快訊／再增5死！今本土病例+76　確診降回兩位數

Delta變種病毒侵台　網曝恐怖數據：求封城

打疫苗後染疫！醫曝最新前5大症狀

2坨變腫病毒肉佔滿床　手有5個圈

即日起「疫苗殘劑開放」！指揮中心：18歲以上不限類別可預約

無症狀確診竟高達9成！新北40篩檢站揪1100例

員工懷孕喊「被硬上」！老闆遭判刑　婦產科還他清白

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面