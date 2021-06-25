快訊／新北屠宰場500人快篩　侯友宜下令：27日起未持陰性證明不得入市場

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜24日才下令屠宰場快篩，位於新北市的北部最大禽屠宰場「新北市家禽運銷合作社」就爆出移工群聚染疫事件。目前1人PCR確診，5人快篩陽性。對此，新北市長侯友宜要求，500多名員工快篩、造冊施打疫苗，27日起未攜帶陰性證明不得進入市場。

至於快篩及疫苗接種時間，侯友宜說，新北果菜市場於6/23、新北家禽合作社於6/25下午、新北肉品市場在6/26(六)上午進行、三重漁市場於6/28(一)上午進行。

▼新北6/25疫情。（圖／翻攝直播）

據了解，新北禽6/24晚間因3名越南籍移工表示身體不適就醫，2名快篩陰性，1名快篩陽性，衛生局昨日已進行匡列並收治檢疫所，並未上工，今日得知該名移工PCR陽性。

勞工局表示，昨夜已掌握消息，接觸者已停止上工，今日上午已協助安排23名移工完成篩檢，目前得知5位快篩陽、18位快篩陰性。5位快篩陽性移工，衛生局將直接收治至檢疫所、餘18位快篩陰性，公司下午安排居家隔離。

另據農業局動保處回報，昨晚依指引新北禽獲報後，立即由場區人員進行清消。早上動保處已至新北禽再次進行大清消，下午配合仲介協助進行宿舍清消。後續相關停工作業，動保處將依相關防疫指引進行處置。



