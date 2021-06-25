Delta病毒攻破台灣！網曝「恐怖1數據」狂喊：拜託屏東4級封城

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（25日）宣布，新增76例本土確診個案、5例死亡。疫情看似趨緩，但指揮官陳時中指出，屏東日前1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」。消息傳出後，立刻引爆網友震撼，直呼「完蛋了」、「拜託屏東趕緊4級！」

陳時中表示，屏東日前1對自秘魯返國的確診祖孫，經基因定序證實為「印度Delta變異株」，此傳播鏈疑似還有5例，尚須等待進一步的基因定序來釐清是否為同一變異株。陳時中也在記者會上宣布，為防堵印度變異株，自（27日）起全面提升入境人員檢疫措施。

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▲印度Delta病毒入侵屏東，引起網友一片震撼。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

印度「Delta變異株」首度入侵台灣消息傳出後，引起各界一片震撼。有網友就在批踢踢八卦板發文指出，印度變種病毒Delta r0值6-8，英國變種病毒Alpha r0值4-5，印度變種病毒的傳染力幾乎是英國的兩倍，「不是開玩笑的，拜託屏東趕緊4級！」

▲印度Delta病毒入侵屏東，引起網友一片震撼。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文一出後，立刻掀起網友紛紛留言，「屏東不要害全台灣坐牢」、「完蛋了」、「政府再一直讓重災區海龜回來阿！」、「高雄瑟瑟發抖中」、「全台陪屏東坐牢」、「建議屏東直接4級封城」、「是不是在屏東呼吸都會傳染」、「建議所有相關縣市都要封起來」。

指揮中心指出，目前全球已有逾85個國家出現Delta變異株（印度變異株）病例，專家評估其傳播力較Alpha（英國變異株）高40-60%，國際間部分疫苗接種率較佳的國家包括以色列及英國等，近期病例數回升，且發現Delta變異株病例佔比達七成以上，而國內出現自秘魯境外移入個案檢出Delta變異株，其鄰近的孟加拉、印尼等國該變異株佔比近期亦呈增加趨勢。

▼0622防範印度變種病毒。（圖／指揮中心提供）

