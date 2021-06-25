什麼是殘劑？　護理師曝「分成2種」：不要把疫苗當垃圾

▲疫苗殘劑也開放接種！（圖／記者湯興漢攝）

記者劉維榛／綜合報導

全台目前已有165.3萬接種新冠疫苗，尤其本土疫情未歇，更讓疫苗顯得珍貴，而即日起也開放「殘劑」施打，18歲以上不限類別可預約。不過有網友卻黑化，認為殘劑是剩留的垃圾，對此，一名護理師發文解釋什麼是殘劑，「政策開放就打吧，總比丟掉好！」

一名女護理師在臉書《我是萬華人》表示，對於殘劑開放施打，實在不解為何有人會認為「它是不要的垃圾」 ，甚至想黑化疫苗的品質？原PO決定親自解釋，「殘劑分成兩種」，如下：

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第一種：開瓶本要打10人，但只打了7、8人，剩1、2劑沒打，叫殘劑。

第二種：先把一瓶10支抽完藥，然後用精準及技巧抽藥排氣，本來只抽10支的變抽11支，這叫殘劑。

對此，原PO真心喊話，「不要再黑殘劑兩個字，政策開放就打吧，總比丟掉好，疫苗真的取得不易！」

▲原PO解釋啥是殘劑！（圖／翻攝我是萬華人）



底下網友也熱議，「有公認的疫苗打已經很好了，這種時候還去黑殘劑的，到底是什麼心態」、「真的不要再亂了，每次為了最後湊支數都搞的很緊張，大家都知道疫苗得來不易，沒有人會想浪費」、「支持不浪費疫苗，所以我已先去跟區域醫院登記打殘劑了」、「千萬不要浪費疫苗～得來不易有就趕快打囉」。

關於施打殘劑政策部分，副指揮官陳宗彥表示，目前開放預約「每一天的最後一瓶」接種，會請接種單位公告疫苗接種作業及候補名單登記，可針對尚未開放的類別接種對象，再來則是不限其他接種對象，但要符合接種年齡，也就是18歲以上。