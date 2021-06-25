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吸血姐妹花大黃蜂＋LV包炫富！囚印尼同鄉打黑工　扒皮鍊金術曝

▲高雄市專勤隊抓到印尼黃姓姐妹花剝削同鄉，自己爽開超跑大黃蜂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市專勤隊抓到印尼黃姓姐妹花剝削同鄉，自己爽開超跑大黃蜂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一對黃姓印尼姐妹花嫁來台灣，不過他們卻向同鄉表示可以「代辦」來台打工，竟然被她們狠狠剝削，一天工作十幾個小時，只有下雨天才能休息，月領才8000元，而這對姐妹花什麼都不用做，一個月就能從一個同鄉身上抽1萬元，可以開超跑「大黃蜂」，光被抓的當天，還搜出6個不同廠牌的名牌包。

移民署高雄市專勤隊接獲線報，有一對黃姓印尼姐妹花在南臺灣從事人口販運情形，歷經半年跟監及蒐證，前往黃姓姐妹花家中來進行搜索，並當場拘提黃姓姐妹以及妹妹的陳姓老公等3人，現場查扣多部犯案手機、大量帳冊，另外還有6萬9千元的現金之外，還有LV、GUCCI、MK等不同廠牌超過6個名牌包。

▲高雄市專勤隊抓到印尼黃姓姐妹花剝削同鄉，自己爽開超跑大黃蜂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市專勤隊抓到印尼黃姓姐妹花剝削同鄉，自己爽開超跑大黃蜂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不只有名牌包，他們三人名下還有2部名車，其中一部還是新款超跑大黃蜂，價格為250萬台幣，他們怎麼會這麼有錢，因為黃姓姊妹自印尼結婚來台，利用母語優勢，在印尼招募有意來台灣工作的同鄉，謊稱能代辦從事合法移工簽證及機票，實際上卻以停留簽證方式讓他們來到台灣，但是無法合法打工，僅能從事農牧業「黑工」。

被害人抵台後，黃嫌姊妹還夥同老公等家人組成人口販運集團，分工仲介、監禁及運送被害人至各地工作，利用被害人身處異鄉孤立無援而難以求助的困境，從中苛扣薪資並抽取高額的仲介及交通運送費，像是他們工作一個月，一天超過十幾個小時，只有下雨才能休息，這樣才領到八千兀，反觀這3個人一個月從每個人身上輕鬆就拿到一萬元，專勤隊雖然這次只發現3個被害人，但他們認為還有更多被害人，超過十幾人以上。

▲高雄市專勤隊抓到印尼黃姓姐妹花剝削同鄉，自己爽開超跑大黃蜂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市專勤隊抓到印尼黃姓姐妹花剝削同鄉，當場起獲現金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市專勤隊抓到印尼黃姓姐妹花剝削同鄉，自己爽開超跑大黃蜂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市專勤隊用點鈔機清點現金 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

用不法手段獲取暴利，還常在臉書等社群軟體張貼家人開名車到處遊山玩水的照片，對比被害人脆弱的處境，有如天差地別。更何況這些印尼來到台灣工作的同鄉，不少人還是變賣家鄉土地籌措代辦費用，在移民官製作筆錄時，被害人回想遭同鄉監禁剝削過程，忍不住淚流滿面。

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