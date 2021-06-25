烤肉變鬥毆！2男出手打死人　爸竟教唆宮廟主委刪錄影畫面…下場曝

▲南投2男打死人，爸竟教唆公廟主委山監視器畫面，下場出爐。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投竹山一間宮廟2020年間舉辦中秋烤肉活動，但沒想到卻發生鬥毆致死案件，而涉嫌動手打人的管委會紀姓委員及其兒子、林姓友人為了掩蓋事實，竟教唆管委會主委刪除事發當時的監視器畫面，還向被害人家屬謊稱其是自行跌倒。直到被害人遺體火化後，家屬才得知被害人是遭到毆打致死，憤而報警處理。南投地檢署介入偵辦後，將相關涉案人依法起訴。

據悉，該宮廟2020年10月10日晚間舉辦中秋烤肉活動，而男子阿光（化名）因酒後出言辱罵紀男而引發紀男兒子不滿，於是夥同林姓友人拖行、毆打阿光。阿光返家後，隔天被家人發現意識不清，經送醫後因頭部外傷腦出血合併症引發多重器官衰竭不治死亡。

紀男事後得知阿光死訊，竟為了掩蓋事實，教唆宮廟管委會的王姓主委刪除當時的監視器畫面，並向阿光家屬謊稱，阿光是自己跌倒撞到頭等，讓阿光家屬信以為真，悲痛地為阿光辦理後事。豈料，阿光遺體火化後，家屬卻輾轉取得在場其他人的手機錄影畫面，發現阿光其實是遭到紀男兒子等人毆打致死，於是立刻報警。

南投地檢署事後介入偵辦，並勘驗民眾所提供的影片，並多次搜索、訊問其他在場民眾後，向法院聲請羈押紀男、林男獲准，並且另外進行調閱病歷資料、勘驗手機等，才讓真相大白，最終也將紀男兒子、林男依傷害致死罪嫌起訴。

另外，紀男及王姓主委也分別被依教唆湮滅關於他人刑事被告案件證據罪嫌、湮滅關於他人刑事被告案件證據罪嫌起訴。