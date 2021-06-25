變種狂襲全球！醫曝「接種最佳5策略」：終究要打，何不一開始就打？

▲香港今日驚現首起Delta變異株案例。（圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

長者接種新冠疫苗後猝死頻傳，雖然兩者關聯尚無定論，但仍出現緩打潮。對此，萬芳醫院精神科醫生潘建志指出，病毒持續變種，因此在未來打第三劑是必需的，直言「你終究是要打疫苗的，為什麼不一開始就打呢？」

潘建志醫師今（25日）在臉書發文附圖指出，根據最新的美國疾病管制與預防中心（CDC）整理31篇研究，探討疫苗對新出現的各種變種病毒的防護力。

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▲變種病毒降低疫苗中和抗體的能力。（圖／BillyPan 潘建志醫師FB）

由圖可見一個點代表一篇論文，淺藍是AZ疫苗，深藍是mRNA疫苗（包括莫德納和BNT），褐色則是尚未上市的Novavax。縱軸越高，表示保護力越差。

潘建志醫師認為，mRNA疫苗對變種病毒的研究壓倒性的多，很清楚是未來主流，然而「AZ疫苗對變種病毒的保護力沒有mRNA疫苗好」，在第2種南非變種中，保護力甚至只有原先的10%，」還好南非變種已經漸漸消失。

▲變種病毒肆虐，多國疫情急轉直下。（圖／路透社）

不過潘建志也表示，mRNA疫苗對上印度兩種變種病毒，保護力明顯下降，英國變種則多出E484K點位，疫苗的防護力也變差，而NOVAVAX面對變種病毒，表現也不好。對此，他給出了「打疫苗的5點最佳策略」：

1、疫情難測，早打早好，有AZ就先打。

2、可以挑選時，選mRNA(莫德納，BNT)疫苗。

3、至少要打兩劑，爭取打三劑。

4、打過AZ的，之後可以混打mRNA。

5、沒有臨床實証，如中國俄國疫苗，避開。