日再捐疫苗！王定宇曝「第一件好事發生了」　網驚：還有第二件？

▲王定宇突發文期待美好的事發生，引發各界好奇。（圖／翻攝王定宇臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人周玉蔻25日於廣播節目中爆料，又有疫苗周末會到台灣，未料稍後日本外相茂木敏充就宣布7月底前，要再捐贈100萬劑AZ疫苗給台灣，而民進黨立委王定宇也立刻在臉書發文「第一件好事發生了」，不少網友也好奇，還會有第二件嗎？

周玉蔻今天一早在電台節目中爆料，周末有疫苗要到，而且是莫德納疫苗，但應該是先前訂購的疫苗，而非外國捐贈。對於外界質疑她靠中央給獨家消息，她也做出澄清並坦言消息來源，其實是看到王定宇臉書發文「快要週末了，期待有美好的事情會發生！」自己再去找相關人士求證，才拼湊出的獨家消息，還稱讚王定宇的消息都滿準確的。

就在周玉蔻爆料之後，日本外務大臣茂木敏充25日上午在記者會上表示，將在7月中旬前追加提供第二批共「100萬劑AZ疫苗」給台灣，距離首批124萬劑疫苗剛好時隔三星期。隨後，王定宇就在臉書發文「週末第一件好事發生了…」。

許多網友也好奇的在下方留言，「第一件還有第二件？」、「還有第二件嗎？」、「後面好像有彩蛋」、「委員說"第一件".....讓我開始期待第二、第三件........了!!!」、「難道有第二件？？？」