醫PO祭品文感謝日本加贈百萬劑疫苗　千人嗨＋1：疫情過後必去玩

記者黃翊婷／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充25日上午宣布，決定再提供100萬劑AZ疫苗給台灣。兒科醫師楊為傑隨即在臉書分享相關報導，並PO出祭品文表示，等到疫情過後，他一定會帶著寫滿感謝的手板拜訪日本，意外引起網友們留言狂刷「＋1」響應。

▲台灣15日大規模開始施打新冠肺炎疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

日本政府先前贈送台灣124萬劑AZ疫苗，運抵台灣後已在6月15日大規模開始施打。茂木敏充25日上午在例行記者會上宣布，日本政府決定再提供台灣、越南各100萬劑AZ疫苗，預計7月中旬到貨。

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醫師楊為傑同日上午在臉書「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」轉分享相關新聞報導，並表示，「大恩不言謝！感謝日本，謝謝日本明白多數的台灣人民對日本的捐贈是充滿感謝的！」

▲楊為傑PO文感謝日本。（圖／翻攝自Facebook／白袍旅人-兒科楊為傑醫師）

接著，楊為傑公開祭品文，內容為「疫情過後，我定要拜訪日本，而且我要帶一塊手板去日本街頭，上面用日文寫著『感謝日本朋友在2021捐贈疫苗給台灣，我深表感謝！』至於現在，決定找合法管道購買東京奧運周邊商品，給予日本當下也許需要的支持！」

而這篇文章公開不到1小時，就吸引超過1500名網友按讚分享，大家紛紛留言表達感謝，「日本做事方式真的很體貼」、「真的是大感動」。還有不少人也在留言區寫下自己的祭品文，「疫情過後，我一定要拜訪日本＋1」、「疫情過後，我們一家三口一定去日本玩」、「去年取消的京都之旅，疫情過後一定加倍奉還」。