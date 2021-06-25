30年前母親這動作⋯姑嫂爭奪30萬金飾嫁妝　1張老照片真相曝

▲黃金,金飾,項鍊,結婚（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名吳姓女子把嫁妝託給母親保管，母親把金飾放到兒子的銀行保險箱當中存放，多年以後，母親跟兒子都相繼過世，結果金飾的所有權讓嫂子跟吳姓女子之間對簿公堂，最後吳姓女子提供當年的結婚照片，證明是自己的嫁妝，高雄高分院判大嫂必須歸還市價近30萬的10件金飾。

吳姓女子出嫁的時候，母親給了一批金飾當嫁妝，但是前夫把這批金飾拿去典當，母親又幫忙把金飾全贖了回來，並且告知要幫忙保管以防失竊，所以她把金飾放到了大兒子的銀行保險箱當中，不過保管的位置，母親從沒有告知吳姓女子，直到母親以及大哥過世之後，吳姓女子輾轉得知這批金飾就放在保管箱。

▲▼ 橋頭地方法院外觀 。（圖／翻攝橋頭地方法院官網）

姪女當時有拍下保險箱內的照片，所以吳姓女子認出其中有自己的金飾，可是大嫂卻否認，所以吳姓女子到法院提告，吳姓女子的二哥跟弟弟，他們兩人在法庭上都表明金飾應該是屬於吳姓女子所有，不過大嫂卻表示丈夫保險箱內的金飾，都是婆婆送給孫子的禮物，同時結婚的時候，婆婆也有借自己的金飾珠寶給吳女配戴，否認婆婆有寄放金飾。

不過法院依照證人的證詞，同時比對吳姓女子結婚當時的照片，認定保險箱內的金飾應該歸還於吳姓女子，雖然大嫂後來上訴，但是高雄高分院在10日作出判決，予以駁回，全案確定。

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