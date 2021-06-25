　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

30年前母親這動作⋯姑嫂爭奪30萬金飾嫁妝　1張老照片真相曝

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲黃金,金飾,項鍊,結婚（示意圖／CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名吳姓女子把嫁妝託給母親保管，母親把金飾放到兒子的銀行保險箱當中存放，多年以後，母親跟兒子都相繼過世，結果金飾的所有權讓嫂子跟吳姓女子之間對簿公堂，最後吳姓女子提供當年的結婚照片，證明是自己的嫁妝，高雄高分院判大嫂必須歸還市價近30萬的10件金飾。

吳姓女子出嫁的時候，母親給了一批金飾當嫁妝，但是前夫把這批金飾拿去典當，母親又幫忙把金飾全贖了回來，並且告知要幫忙保管以防失竊，所以她把金飾放到了大兒子的銀行保險箱當中，不過保管的位置，母親從沒有告知吳姓女子，直到母親以及大哥過世之後，吳姓女子輾轉得知這批金飾就放在保管箱。

▲▼ 橋頭地方法院外觀 。（圖／翻攝橋頭地方法院官網）

▲▼ 橋頭地方法院外觀 。（圖／翻攝橋頭地方法院官網）

姪女當時有拍下保險箱內的照片，所以吳姓女子認出其中有自己的金飾，可是大嫂卻否認，所以吳姓女子到法院提告，吳姓女子的二哥跟弟弟，他們兩人在法庭上都表明金飾應該是屬於吳姓女子所有，不過大嫂卻表示丈夫保險箱內的金飾，都是婆婆送給孫子的禮物，同時結婚的時候，婆婆也有借自己的金飾珠寶給吳女配戴，否認婆婆有寄放金飾。

不過法院依照證人的證詞，同時比對吳姓女子結婚當時的照片，認定保險箱內的金飾應該歸還於吳姓女子，雖然大嫂後來上訴，但是高雄高分院在10日作出判決，予以駁回，全案確定。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

高雄人注意！仁武群聚「這間餐廳」是熱區　1周去2次須居家隔離

高雄男亂留言「湊熱鬧民眾驗出陽性」　可罰300萬縮成1萬原因曝

陳其邁隔空戰新北恩主公　前韓市府官員：先檢討女護校生打AZ吧

獨／全台144例112人是長者！打疫苗猝死　「仙氣女醫」曝原因

深夜「小弄弄」搞微解封！3深V熱褲妹排排坐　高雄車行老闆慘了

您的紓困貸款未過！高雄女收簡訊選擇跑銀行　「破解心機」完勝

7300萬險入詐騙集團金庫！高雄詐欺案多了　「韓流」發源地最慘

微解封？高雄警好事卻挨轟　搶功獎做秀忘「影中人無罩入鏡」

獨／雨彈遮眼！機車遭撞險噴麵包店　影像曝：民眾讚爆這一幕

3梗圖轟爆清理落石照！警急喊：給我堆土機　網紅：需噁心讚嘆

ET快訊
快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣
7/1開放接種莫德納第2劑　指揮中心：自費或公費都可以
疫苗同意開放「殘劑預約」！指揮中心：接種單位要公告候補名單
75歲爸打AZ疫苗「下車前遞遺囑」　蔣偉文：我覺得太帥了
LIVE／疫苗開放「殘劑預約」有譜　指揮中心最新說明
Delta變異株入侵！香港16天本土+0破功　單日新增7例
揭開AV黑暗面！　G奶女優2個月沒收入
高雄13人群聚曝光「20年前揪心事」　真相聽完都哭了
南化水庫「震撼放水」畫面曝！30天前才見底　如今滿水位溢流

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

30年前母親這動作⋯姑嫂爭奪30萬金飾嫁妝　1張老照片真相曝

快訊／雲林「2救難員」找到了　失蹤16小時上岸：忘記這事很抱歉

台南筍農挖21塊白骨奇案　警喊7字平息現場陰風！詭異靜電破案

快訊／西濱重大車禍！　化學槽車撞貨車「甩斷車頭」變兩截

萬華凌晨惡火！　2老人「頂加沒地方可跑」命喪火窟

前8順位都打不到！民團為「年輕失智者、家庭照顧者」發聲

晚了一步…新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過

快訊／嘉義機車相撞！60歲男「手指變形」昏迷　30歲男騎士腿斷肢

快訊／搜救挖蛤失聯翁！雲林「2救難員」驚傳也失蹤　正全力尋人

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

日93歲爺睽違20年駕駛虛擬愛車 可愛模樣逗樂網：名副其實老司機

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

30年前母親這動作⋯姑嫂爭奪30萬金飾嫁妝　1張老照片真相曝

快訊／雲林「2救難員」找到了　失蹤16小時上岸：忘記這事很抱歉

台南筍農挖21塊白骨奇案　警喊7字平息現場陰風！詭異靜電破案

快訊／西濱重大車禍！　化學槽車撞貨車「甩斷車頭」變兩截

萬華凌晨惡火！　2老人「頂加沒地方可跑」命喪火窟

前8順位都打不到！民團為「年輕失智者、家庭照顧者」發聲

晚了一步…新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過

快訊／嘉義機車相撞！60歲男「手指變形」昏迷　30歲男騎士腿斷肢

快訊／搜救挖蛤失聯翁！雲林「2救難員」驚傳也失蹤　正全力尋人

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」！指揮中心：有就會跟大家講

路透：WHO估未來「每2年須補打1劑」新冠疫苗　老人年年都得打

快訊／日本宣布：再追加100萬劑疫苗給台灣

快訊／日本外相證實：再捐台灣100萬劑AZ疫苗

疫苗殘劑預約「即起開放」！指揮中心：每天最後一瓶使用

果汁百百種！你最愛喝哪一種？

免疫問題不等於不孕！尤星策醫師提醒：適時求助專業「早日享好孕」

在地飄香數十年！宜蘭經典麻醬麵老店　「雙醬麵」多重滋味超滿足

7／1開放接種莫德納疫苗第2劑！　指揮中心：自費或公費都可以

詹家姊妹驚險闖入伊斯特本站4強　下一戰力抗「頭號種子」

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

即／雲林2救難員找到了　失蹤16小時上岸：很抱歉

快訊／西濱重大車禍！　化學槽車撞貨車「甩斷車頭」變兩截

萬華惡火！勇孫衝上4樓頂加救人　2老仍葬身火窟

無照少年撞垃圾車不治　友慟：他努力賺錢很孝順

30年前母親這動作⋯姑嫂爭奪30萬金飾嫁妝

新竹男「菜刀斷喉」祖母慘死　社會處：喘息服務剛過

快訊／搜救翁　驚傳2救難成員也失聯

即／芎林阿嬤遭菜刀斷喉　逆孫自首：壓力大

台南筍農挖21塊白骨奇案　警喊7字平息現場陰風

護理師驚「女友不是我」　逆襲下場曝

機車相撞翁昏迷　30歲男騎士斷肢

女大生「誤以為居檢期滿」去上課　今繳20萬罰款

民團為「失智、家庭照顧者」發聲

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

高雄市鳳山區24日晚間6時許發生墜樓事故。據《自由時報》報導，一名男子不明原因從住處頂樓的13樓墜落，摔落至3樓的鐵皮平台後失去生命跡象。警消獲報後，立刻到場進行CPR急救並送醫，詳細墜樓原因還有待釐清。

高雄人注意！仁武群聚感染疫調「高風險熱區」

高雄人注意！仁武群聚感染疫調「高風險熱區」

一張圖看懂高雄仁武4家庭傳播鏈

一張圖看懂高雄仁武4家庭傳播鏈

即／羅智強嗆他甩鍋　陳其邁秀疫調再補槍

即／羅智強嗆他甩鍋　陳其邁秀疫調再補槍

即／高雄16歲護專生打AZ　陳其邁認疏失

即／高雄16歲護專生打AZ　陳其邁認疏失

關鍵字：

高雄金飾嫁妝保險箱遺產結婚照片

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

上海驚見「黑色大三角」高掛天空

蔣介石逝世　毛澤東只說了「三個字」

菜刀斷喉殺祖母　啃老逆孫詭辯：幫她解脫

兒房間自殺徘徊飄炭味！爸2F出租

台中開放打疫苗殘劑　年輕人能打

絕對慘輸！12星座4大「吵架王」

史上染疫最久！男「43次確診」等死　這療法救他

90%人都做錯！「正確洗澡順序.」公開

寶寶對母開口首句話竟是「救我」！

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面