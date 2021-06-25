待在家自主四級「確診數仍難降」　網揭1關鍵：歐美就有經驗

▲全台升至三級警戒已經一個多月。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受到疫情影響，全台自5月19日起升至三級警戒，起初有網友樂觀相信，台灣兩個禮拜就能如期降級解封，怎料卻一延再延，目前確定延至7月12日。無法如期降級解封的關鍵無非是標準不到，因此就有網友好奇，為何平時在外比照三級警戒的標準生活，回到家後自主四級，依舊有很多人染疫？貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「上班三級、下班四級為何一堆人確診」為題丟出討論，提到全台升至三級警戒以後，多數人就算出門上班，也都遵守三級警戒的限制，而回到家後，幾乎都乖乖關在家「自主四級」，但是，「為何還一堆人確診？」

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原PO表示，5月19日升三級後，一延再延，原本的2週變成快要2個月，到底為什麼還是有一堆人不乖乖配合指令、執意到處跑？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「醫院回診、市場買菜、生活需求」、「假日還是有人出遊，還是有人當沒疫情移動」、「病毒都會看你上班有沒有認真」、「就還有群聚感染」、「病毒會繞過上班人口嗎」、「是上班二級、下班四級」。

還有些網友認為，只要沒有打疫苗，就難以順利解封，「疫苗就是唯一解」、「歐美經驗就已經告訴我們，人家還封城情況下再打疫苗確診數才降，台灣沒封城、沒疫苗確診數自己就會降嗎」。