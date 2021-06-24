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家用新冠病毒檢驗試劑開賣　台東衛生局：可自行至合法商家購買

▲▼ 家用新冠病毒檢驗試劑開賣，台東衛生局：縣民可自行至合法商家購買。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲家用新冠病毒檢驗試劑開賣，台東衛生局：縣民可自行至合法商家購買。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為加速控制新冠肺炎（COVID-19）疫情，便利民眾居家自行檢測，擴大檢驗量能，並加速找出疑似陽性個案，衛生福利部食品藥物管理署開放家用新型冠狀病毒檢驗試劑供民眾自行購買，現階段已有4款專案核准進口及1款專案核准製造的快篩試劑可供選購。台東縣衛生局呼籲民眾可自行至藥局或合法商家購買，並提醒，若居家快篩呈陽性，務必要到社區採檢站或醫療院所再做一次PCR檢測確認。

▲▼ 家用新冠病毒檢驗試劑開賣，台東衛生局：縣民可自行至合法商家購買。（圖／台東縣政府提供，下同）

衛生局表示，食藥署核准的居家快篩有四款專案進口，產品名稱分別為「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」、「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）」、「英斯特家用新冠抗原快篩試劑」；一款專案製造快篩試劑，產品名稱為「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。目前藥局、取得販賣業醫療器材商許可執照之地點，如藥粧店、醫療器材行、便利商店等皆可合法販售此類試劑，並依使用說明書進行採檢及操作。

衛生局指出，民眾若已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，不宜使用家用快篩試劑自行在家快篩，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。於家中自行檢驗結果為陽性，若為居家隔離或居家檢疫者，請立即與衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；民眾使用家用新型冠狀病毒檢驗試劑產品，如有疑問可洽詢原購買地點或試劑廠商，亦可詢問提供家用快篩試劑使用諮詢服務之藥局，或可至食藥署網站(http://www.fda.gov.tw)之業務專區 > 醫療器材 > COVID-19 防疫醫材專區 > 家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區，查詢家用快篩試劑產品核准名單、可提供諮詢之藥局清單、「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」。

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