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傳明年停產燃油車　比亞迪：無此計劃「市場、消費者還有需求」

▲▼比亞迪,比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝BYD）

▲比亞迪近年推出多款新能源車型。（圖／翻攝BYD）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒近日報導，大陸車企比亞迪（BYD）將於2022年停產燃油車。不過，比亞迪24日回應，目前沒有停產燃油車的計畫，市場及消費者都還有需求。

報導引用一份比亞迪內部會議紀錄，指比亞迪去年燃油車銷量為23萬輛，今年內部銷量預期約15萬輛，未來燃油車的規劃已經停止，最快明年全面代替。也就是說，比亞迪2022年將全面停產純燃油車。

對此，比亞迪24日回應，「目前沒有此計劃，市場及消費者有需求，合作夥伴經銷商有需求。」

▼比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝BYD）

▲▼比亞迪,比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝BYD）

雖然比亞迪強調未有停產燃油車的計畫，但比亞迪高層近年確實多次對電動車的發展表達高度重視。比亞迪董事長王傳福今年1月就在中國電動汽車論壇上表示，隨著近年來電動車的電池、電機、電控等技術越來越成熟，在加速、噪音、能耗、維修便利性、智能化和全生命週期成本等方面已全面超越了燃油車，電動車全面替代燃油車的時機已成熟。

王傳福指出，從世界範圍來看，汽車電動化的浪潮席捲全球。面對新一輪科技革命和產業變革，加速汽車全面電動化已成全球經濟發達國家和汽車強國的戰略選擇。

此外，數據顯示，比亞迪5月新能源汽車銷量為31681輛，創歷史新高，其中，純電車款「比亞迪漢」自去年7月上市以來單月銷量高至8214輛，累計銷量已逾8萬輛，已成為比亞迪的銷量擔當之一。

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