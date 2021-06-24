明年要嫁人！　辣妹上Tinder自爆「懷孕了」：趁現在盡量玩

▲外國一名女網友自稱懷孕且已訂婚，但想趁著結婚前在交友軟體上「玩樂」一番。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

外國26歲女網友關（Gwen）在交友軟體Tinder簡介上寫道，她現在已經懷孕，而且明年3月就將與未婚夫步入禮堂，但仍想趁著結婚前的時光「盡可能好好玩一下」。此頁面被截圖、分享至網路論壇Reddit後，引發各界譁然與網友砲轟。

關透露，自己是雙性戀，喜歡音樂、瑜珈、攝影與做志工，「第一件事，我現在懷孕了，但這不會阻止我享樂。第二件事，我和一個不知道我在這裡（Tinder）、很棒的男人訂婚了」。

最後，關略帶暗示地寫道，「我想知道自己在明年婚禮前可以玩得多開心，也很想知道你們是否能夠把我從未婚夫身邊搶走」。

▲關的Tinder簡介震驚眾人。（圖／翻攝Reddit）



關的個人簡介截圖在Reddit「垃圾」分頁上引發熱議，大部分網友都不敢置信地猛烈抨擊，「她到底在說什麼？希望未婚夫甩了她，而且還要把孩子帶走」、「我替那老兄感到難過，這種事情真的很糟糕」。

儘管如此，另一些人卻認為，很可能是有心人士盜圖陷害關，呼籲網友發言友善一些，「這很明顯是別人寫的吧？尤其是最後一句話」、「看起來像是有人真的很不喜歡這個女人，所以決定拿她的照片來這麼做」。

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