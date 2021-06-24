　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1秒賣1盒！超商預購「300盒家用快篩」5分鐘被訂光　下午還能買到

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲OK mart上午10時開放家用快篩試劑預購，5分鐘預購完畢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

為因應疫情極大的採檢量能，食藥署核准5款家用快篩試劑，即起提供全台有需求民眾可至藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買。23日超商開賣首日，萊爾富採門市限量販售最快半小時就幾乎賣光，OK mart則於今（24）日起開放民眾以預購方式購買，首批300盒5分鐘就預購一空，等於每秒就賣1盒。

OK mart於今（24）日上午10時起開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，首批限量300盒上午10時一開放預購短短5分鐘就預購完畢，平均1秒賣1盒，預計7月初可開始取貨；第二批家用快篩則將在下午接續供貨，提供尚有需求之消費者購買，同樣採會員登記預購制。

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲家用快篩吸引不少民眾搶買。（圖／記者屠惠剛攝）

另，想要立刻拿到現貨的民眾注意，全聯於今日下午2時起在雙北共266家有藥商許可執照門市陸續開賣國產「福爾威創家用快速檢驗組」，每店限量開賣、售完為止，還有萊爾富也加碼於今日下午3時起在「台北信北店」、「新北重富店」2店販售進口「羅氏家用快篩試劑」，2店各限量100盒；而全家則將在晚間10時起提供「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」購買，且陸續到店，民眾於全台近3800家有藥商許可之門市就能買到，同樣數量有限。

【你可能也想看】

►全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包
►開吃了！春水堂首推「7款超值防疫便當」　還有中部限定2口味
►菜色超澎湃！超商推「每日現做便當」　18門市限定賣還可先預訂

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
快訊／高市議員發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐
花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中：各大廠傾向跟國家往來
「疫苗施打率」當降級標準？　陳時中回應了
三級延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」
秘魯祖孫返台爆傳播鏈　起底「Lambda病毒」強襲29國！W
連兩天本土破百！陳時中曝「關鍵原因」：和幾起群聚有關
台中打疫苗後猝死再增3人！　獨居嬤倒浴室亡
陶晶瑩、周子瑜「私下禮貌對話曝光」！揭私交真相：她說我是她偶
影／阿諾實測家用快篩！　詳解3步驟：自己插鼻很難受
秘魯Lambda變種侵台？返台祖孫疑傳5人　陳時中曝最新狀況
陳其邁隔空戰新北恩主公　陳時中回應
連續2日本土破百！屏東突爆「單日+6」　1張圖看全台分佈
增34起疫苗接種後猝死　26件完成解剖「死因曝光」
指揮中心重申「家用快篩指引」　莊人祥：有症狀者不宜使用
單日增6死　90多歲男「PCR陰轉陽」住院1個月往生
今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死
LIVE／秘魯變種入侵？返台疑傳5人　陳時中最新說明
快篩試劑搶翻！　醫警告「這5種人不適用」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】夏普震旦指定藥商許可門市　開賣羅氏居家快篩檢測組

57量販店+1超市限定賣！家樂福即起也買得到「家用快篩試劑」了

1秒賣1盒！超商預購「300盒家用快篩」5分鐘被訂光　下午還能買到

限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「家用快篩」　全家也要賣

59元入手！超商開賣「京都印花15款周邊」　必收新花色口罩、雨傘

全聯加入「台南便利送」！ 2000項生鮮雜貨　最快1小時宅配到府

全聯加入「高雄好家載」行列！生鮮、雜貨1小時內宅配滿399免運

3級警戒再延！家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺　網友神算比藥妝店便宜一半以上

全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

【廣編】夏普震旦指定藥商許可門市　開賣羅氏居家快篩檢測組

57量販店+1超市限定賣！家樂福即起也買得到「家用快篩試劑」了

1秒賣1盒！超商預購「300盒家用快篩」5分鐘被訂光　下午還能買到

限量200盒！萊爾富2大門市今加碼販售「家用快篩」　全家也要賣

59元入手！超商開賣「京都印花15款周邊」　必收新花色口罩、雨傘

全聯加入「台南便利送」！ 2000項生鮮雜貨　最快1小時宅配到府

全聯加入「高雄好家載」行列！生鮮、雜貨1小時內宅配滿399免運

3級警戒再延！家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺　網友神算比藥妝店便宜一半以上

全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

要去拿外送驚見貓砂盆有「零勞動驚喜」！　媽讚：貼心的孩子

亞昕集團身體力行愛台灣！響應桃園市政府防疫募集

紓困4.0精進方案懶人包！取消6月夏季電費　打工族領1萬紓困補助

牙醫老公高顏值激似韓星　王思平斜槓設計師拍廣告

「驕傲是防疫破口」　黃子哲還原「蓋牌」：北農跟北市府是共犯

《飢餓遊戲》Albee來了！　「邪惡視角」仰臥起坐...好身材全看光

快訊／高市議員林于凱發燒助理與確診者足跡相近！PCR結果出爐

柯文哲指「北市到9月才恢復正常生活」！陳時中：有些事要繼續努力

花蓮、南投委託藥業送件買疫苗　陳時中重申採購「唯一原則」

黑五傳奇持續上演！老鷹連三輪系列戰G1客場奪勝

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

消費熱門新聞

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

私廚女王Irene讓你3步端出好味

超商超市「家用快篩販售資訊」一次看

家樂福、頂好超市暫停24小時營業至7／12

好市多期間限定漱口水優惠超殺

美式賣場電動牙刷、美白牙貼特價

全家「家用快篩試劑」明晚10點開賣

開喝了！2款「立陶宛啤酒」超商買得到

報恩立陶宛買起來！3人氣零食最熱銷

打包蘋果薑奇異果洗髮精每天選妃

頂呱呱連39天「隱藏版人氣王買1送1」

萊爾富今晚加碼68間門市開賣快篩試劑

只有3天！60元爽嗑「哈根達斯迷你杯」

不只超商有！量販也買得到6款立陶宛啤酒

更多熱門

相關新聞

標普估我國GDP成長率為5.6%　但「水電短缺」是警示！

標普估我國GDP成長率為5.6%　但「水電短缺」是警示！

台灣今年5月疫情升溫，但出口與民間投資強勁復甦產生抵銷作用，標普全球評級今（24）日預測台灣GDP成長率為5.6%，但「水電短缺」仍是潛在重大性風險。

萊爾富2大門市今再開賣進口家用快篩

萊爾富2大門市今再開賣進口家用快篩

京元電下周恢復正常上班遭質疑　公司：已全員採檢「回來的都陰性」

京元電下周恢復正常上班遭質疑　公司：已全員採檢「回來的都陰性」

竹市3萬多人打完第一劑　疫苗覆蓋率曝

竹市3萬多人打完第一劑　疫苗覆蓋率曝

10萬紓困貸款名額加碼　承辦銀行、申貸條件QA總整理！

10萬紓困貸款名額加碼　承辦銀行、申貸條件QA總整理！

關鍵字：

新冠不斷更新新冠疫情台灣防疫社區感染家用快篩試劑OK mart預購

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

中小學今年延至9/1開學

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

快訊／三級警戒持續！　政院將取消六月夏季電費計算

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面