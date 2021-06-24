1秒賣1盒！超商預購「300盒家用快篩」5分鐘被訂光　下午還能買到

▲OK mart上午10時開放家用快篩試劑預購，5分鐘預購完畢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

為因應疫情極大的採檢量能，食藥署核准5款家用快篩試劑，即起提供全台有需求民眾可至藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買。23日超商開賣首日，萊爾富採門市限量販售最快半小時就幾乎賣光，OK mart則於今（24）日起開放民眾以預購方式購買，首批300盒5分鐘就預購一空，等於每秒就賣1盒。

OK mart於今（24）日上午10時起開賣進口「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，首批限量300盒上午10時一開放預購短短5分鐘就預購完畢，平均1秒賣1盒，預計7月初可開始取貨；第二批家用快篩則將在下午接續供貨，提供尚有需求之消費者購買，同樣採會員登記預購制。

▲家用快篩吸引不少民眾搶買。（圖／記者屠惠剛攝）

另，想要立刻拿到現貨的民眾注意，全聯於今日下午2時起在雙北共266家有藥商許可執照門市陸續開賣國產「福爾威創家用快速檢驗組」，每店限量開賣、售完為止，還有萊爾富也加碼於今日下午3時起在「台北信北店」、「新北重富店」2店販售進口「羅氏家用快篩試劑」，2店各限量100盒；而全家則將在晚間10時起提供「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」購買，且陸續到店，民眾於全台近3800家有藥商許可之門市就能買到，同樣數量有限。

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