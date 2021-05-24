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社會 社會焦點 保障人權

油漆工沒錢撬門鎖闖空門　1個月犯案10件…僅偷到1輛機車

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名油漆工從4月底，7次帶著工具盒破壞公寓住家大門門鎖，企圖闖空門行竊，但都只破壞門鎖後逃離現場，另外3次要偷汽機車，僅偷到一輛機車代步，最後鎖定自助洗衣店零錢盒也未得逞，遭警方循線逮捕，訊後依加重竊盜罪移送偵辦。

▲▼卓姓油漆工破壞門鎖要闖空門，獨自走進自助洗衣店，用工具撬開零錢盒未果 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲卓姓油漆工破壞門鎖要闖空門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

39歲卓姓男子平時擔任油漆工，疫情期間缺錢花用，從4月底開始，徒步拿著工具盒，鎖定公寓住家；從民眾自設監視器拍下卓男穿著白色T恤，戴著口罩遮住嘴，鬼祟穿梭巷弄，溜進公寓梯間，先撬開外面大門，再嘗試開另一道鎖，弄半天沒有成功，悻悻然地放棄離開。

▼卓姓油漆工獨自走進新莊新泰路自助洗衣店 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼卓姓油漆工破壞門鎖要闖空門，獨自走進自助洗衣店，用工具撬開零錢盒未果 。（圖／記者陳以昇翻攝）

21日晚間11時許，卓男又出現在新莊區新泰路上一家自助洗衣店，走進店內先將監視器撥開後先行離去。沒多久，22日凌晨2時許，他再度返回洗衣店，用自製工具企圖撬開兌幣機、洗衣機投幣盒，但都徒勞無功。

店家天亮後發現，氣的報警，還花了2萬元更換鎖頭。警方獲報調閱監視器，當天循線將他逮捕。他辯稱自己精神恍惚、意識不清，衝動下犯案。據警方調查，卓男短短不到一個月總共犯下7起侵入民宅竊盜未遂，3起汽機車竊盜，僅偷得一輛機車代步，訊後依加重竊盜罪移送偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼卓姓油漆工用工具撬開零錢盒未果 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼卓姓油漆工破壞門鎖要闖空門，獨自走進自助洗衣店，用工具撬開零錢盒未果 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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