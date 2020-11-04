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三星釋出SmartThings Find功能 用AR幫你找手機、耳機

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▲三星釋出全新 SmartThings Find app。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

IFA 2020 期間，三星電子公開多項 SmartThings app，其中全新推出的“SmartThings Find”，可以幫助用戶找到 Galaxy 裝置，好比說很容易不見的 Galaxy Buds LIVE 無線耳機。下載前必須讓手機升級到 Android 8 以上的最新版本，該應用程式已經於上週末正式開放用戶下載使用，初期開放韓國、英國、美國共約 600 萬名三星用戶。

▲全新 SmartThings Find 這項服務開放會員免費註冊使用，目前只在韓國、英國、美國推出。（圖／取自三星）

就像 Apple 公司的尋找（Find My）功能一樣，“SmartThings Find” 主要可以幫助用戶精準地找到 Galaxy 系列手機、平板、智慧表或者是耳機，但是實際應用上多了“AR”的科技味。

根據三星電子行動通訊副總裁兼SmartThings團隊負責人Jaeyeon Jung的說明，SmartThings Find 主要透過藍牙和 UWB 技術，結合 AR（只有手機支援）、裝置聲音結合地圖來引導用戶找自己的Galaxy 裝置。開發團隊指出，就算裝置已經離線都可以找到，這是受惠於 BLE 技術，只要裝置離線 30 分鐘以上，它就會產生一個 BLE 信號，其他已經連接 SmartThings 應用程式的裝置都能夠接受這個訊號。

因此，用戶只要透過 SmartThings Find 報告裝置丟失，附近的任何 Galaxy 手機或平板都可以向三星伺服器發出其位置的警報，而且過程中所有用戶數據都受到加密，不會洩露給除了用戶之外的任何人。

在 AR 應用方面，當你產品丟失，可以點選 SmartThings Find 裡頭的「搜尋附近」功能，透過 AR 實境的引導搭配裝置本身發出的聲音來找到裝置，當你越靠近裝置，裝置發出的聲音就會越大聲。依照經驗判斷，相關功能應該是串連 Google Maps 會比較方便，不過礙於部分地區（好比說中國大陸、南韓）可能還是以當地地圖開發商圖資會比較便利。

▲透過AR實景功能幫助用戶找到裝置，越靠近感應越強烈。（圖／取自三星官網）

此外，三星電子指出，預計在明年年初，SmartThings Find 還會加入「追蹤標籤」，藉此追蹤除了 Galaxy 裝置以外的產品，Jaeyeon Jung 希望在未來持續擴大這樣的使用者體驗，方便用戶找到自己最珍貴的東西。不過該項功能目前只先在南韓、美國、英國推出，台灣更新時間未定。

＊資料來源：Samsung

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