Line傳「埔里某家族20餘人確診」假訊息　他快手轉po糗爆了

▲男子LINE轉貼「埔里疫情擴散」假消息，警方迅速查緝到案。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮一名彭姓男子日前於社群軟體轉貼「某家族成員20餘人全部確診」的不實訊息，埔里警分局偵查隊網路巡邏發現後，隨即通知彭男到案說明，確認他曾發布該訊息，訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情及紓困振興特別條例》，函送南投地檢署偵辦。

埔里分局指出，近日有「埔里疫情擴散，某家族成員20餘人全部確診」等訊息在網路社群流傳，經查為不實訊息；但偵查隊仍發現有一名網友於17日中午1時在通訊軟體LINE群組分享相同內容，21日下午就通知該名彭姓網友到案。

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▲男子LINE轉貼「埔里疫情擴散」假消息，警方迅速查緝到案。（圖／記者高堂堯翻攝）

中央流行疫情指揮中心重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法，隨意散布疫情不實訊息，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。



埔里警分局長方秋梅也強調，民眾接獲來源不明或未經證實疫情訊息時，應先利用第三方訊息查證平台等管道查證，例如：My Go Pen、美玉姨、事實查核中心、LINE訊息查證、趨勢科技防詐達人，或向衛生福利部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。



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