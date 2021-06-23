調整第一線人員家屬疫苗接種順位　葉毓蘭：讓他們與家人團聚

▲第一線執勤警消醫護染疫風險高。（資料照／北市消防局提供）

記者杜冠霖／台北報導

國內疫情嚴峻，不少第一線服務的醫護警消因為怕影響同住親人，在工作結束後不敢回家，國民黨立委葉毓蘭呼籲，指揮中心應調整第一線人員的家屬疫苗接種順位，「還給他們與家人團聚正常生活的權利。」

葉毓蘭表示，接到許多醫護警消陳情，希望可以爭取同住家屬列公費疫苗施打對象，她指出，醫護警消都是這次疫情中第一線人員，也是接觸病毒高風險族群，指揮中心把他們列為施打疫苗的第一、第二優先類別，以維持醫護救護及維持秩序能量，「但是他們的同住家屬呢?」

葉毓蘭解釋，醫護警消人員的工作環境很難避免接觸到病毒，即使本身做好防護，也會擔心把病帶回家感染家人，而且目前已有數十醫護警消確診，因此很多醫護警消從疫情爆發投入工作以來都不敢回家，只能住宿舍甚至自己花錢在外租屋，與家人只能透過視訊聯繫，「請問，這種情況還要維持多久？」

葉毓蘭指出，她在6月5日行文向指揮中心爭取一線醫護同住家屬能列公費疫苗優先施打對象，但得到的回復卻是「會滾動調整，未來亦將視疫苗供應期程與數量，依序逐漸撗大至全體國民皆能公費接種」，葉毓蘭擔憂，「是不是醫護警消同住家屬完全沒有列優先可能？」

▼國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者陳煥丞攝）