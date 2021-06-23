網傳蝦子有「十足目虹彩病毒」不要吃　漁業署：抽驗合格率99%以上

▲漁業署表示，一旦檢出十足目虹彩病毒，來源種蝦場就會進行銷毀或移動管制。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

近日社群平台與群組流傳「十足目虹彩甲殼類病毒，不要吃蝦」，漁業署今（23日）澄清，這是去年的舊報導，當時和今年初，針對國內螯蝦養殖場進行全面採樣監測及調查訪視，僅剩零星螯蝦場陽性，並已全數清除銷毀，重點是「該病不是人畜共通傳染」，國產泰國蝦及白蝦等蝦類品質佳皆安全無虞。

漁業署說明，為避免帶病原螯蝦危及養蝦產業，除針對陽性場活蝦予以清除銷毀，另為防範該病毒透過活蝦輸入傳入國內，防檢局已於去年5月22日公告「十足目虹彩病毒之指定輸入應施檢疫物及檢疫措施」，針對輸入的美國螯蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、泰國蝦及白蝦採逐批檢驗。另外，已請地方動物防疫機關及產業團體鼓勵業者主動通報及檢驗，一旦檢出十足目虹彩病毒，案例場周邊蝦養殖場均會實施疫情調查，亦回溯來源種蝦場並銷毀或移動管制。

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▲漁業署澄清，網傳「十足目虹彩甲殼類病毒，不要吃蝦」是假訊息。（圖／漁業署提供）



漁業署進一步指出，為確保消費者食魚安全，每年均執行未上市水產品抽驗監測，針對國內養殖的各類蝦場抽驗其藥物殘留，近4年抽驗蝦類動物用藥殘留，合格率都達99%以上，民眾可放心食用，並請不要轉傳或誤信假訊息。

漁業署最後強調，目前國產泰國蝦及白蝦等蝦類已進入產季味美品優，同時與財團法人農業科技研究院合作架設「漁業嘉年華」線上導購平台，提供全台各縣市政府推薦之防疫鮮魚蝦組合供民眾在全國三級疫情警戒期間安心宅在家，上網選購新鮮好魚蝦。