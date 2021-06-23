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華航證實！神秘男飛美「包整區商務艙」　一家3口花60萬被擠掉氣炸

記者賴文萱／台北報導

近日有一家三口買了3張華航商務艙機票要飛去美國，不料在機場報到時，卻被通知因有旅客臨時包下商務艙第一區24個座位，害得他們只能得被迫換去第二區。對此，華航證實，在疫情期間提供各類型機位銷售方式，對於造成其他旅客的不便，深感抱歉，會聯絡旅客致歉。

▲▼神秘人物獨享華航商務艙。（圖／翻攝畫面）

▲神秘男突包下整區商務艙，華航致歉。（圖／讀者提供）

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據了解，該事件發生在6月17日，有旅客單人包下華航飛美班機商務艙第一區24個座位，導致原先早訂位該區的旅客只能被迫轉往後段的第二區，且是到機場後才臨時接獲被換位通知。旅客上機後，還真看見一名男子1人獨享第一區商務艙。

根據流傳影片畫面，一家3口旅客到了機場櫃檯報到，突被地勤通知得換位，旅客不滿「我們是臨時剛剛才接到通知，他比我們有錢嘛，所以你們就不顧以前的約定？有錢也應該按照規定，到底是什麼原因？」地勤則回應「目前我真的沒辦法幫你們換，他就是把一整個商務艙包下來了」，旅客反問「我們不要2個字抱歉，包艙就可以這樣子嗎？他就1個人坐？」地勤只能無奈回「對...」。

▲▼華航777豪華商務艙。（圖／華航提供）

▲華航777豪華商務艙。（圖／華航提供）

華航波音777機型，第一區商務艙共有24個座位，若一張機票平均20萬元來算，神秘男子包下整區至少得花480萬元。對此，華航表示，在疫情期間提供各類型機位銷售方式，開發企業包機，或為團體及個人等不同客戶，規劃客製化包機、包艙或包區服務。對於造成其他旅客的不便，華航深感抱歉，會聯絡旅客致歉。

至於網路流傳包下整區的神秘男子身分，華航則表示無法說明旅客個資。

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