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連環追撞事故頻傳！　產險業者建議：應投保第三人責任險＋超額責任險

▲針對近期分別於國道及快速公路發生重大的連環追撞事故，產險業者建議，只要經常往來國道或快速公路的車主，在投保第三人責任險後，都應該加保「超額責任險」。（示意圖／新安東京海上產險提供）

▲針對近期分別於國道及快速公路發生重大的連環追撞事故，產險業者建議，只要經常往來國道或快速公路的車主，在投保第三人責任險後，都應該加保「超額責任險」。（示意圖／新安東京海上產險提供）

記者陳依旻／台北報導

西濱快速公路今（23）日再傳車禍，針對近期分別於國道及快速公路發生重大的連環追撞事故，再度引起大眾高度重視行駛國道或快速公路可能面臨的行車風險，產險業者建議，只要經常往來國道或快速公路的車主，在投保第三人責任險後都應該加保「超額責任險」。

據高公局近5年統計顯示，國道交通事故總件數不斷攀升，肇事型態中有32.4%是「車與車追撞」為最多，尤其疫情影響無法出國旅遊，紛紛改興起自駕遊熱潮，國道作為主要交通路網更應加強足額的行車保障。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，多數車主除了強制險外，普遍還會投保第三人責任險，且以體傷300萬元、財損50萬元為主，若不幸在國道或快速公路上發生多車刮蹭追尾、擦撞超跑等交通事故，維修費用少說也要百萬元起跳，只有第三人責任險50萬元財損保額的話，往往會發生保險不夠賠的窘況，「大富大貴」人生很容易秒變「大負大跪」。

許多民眾認為車險有買就好，但不知買了不足額的保險就如同巨人買童裝來穿一樣，無法有完整的防護遮蔽。新安東京海上產險除了建議經常往來國道或快速公路的車主，在投保第三人責任險後都應該加保「超額責任險」，更提醒切記選擇「國道倍增型」，因國道上或快速公路行車通常速度快，事故傷亡與車輛毀損程度都比一般平面道路來得嚴重。

新安東京海上產險進一步以40歲無投保紀錄的女性投保新安東京海上產險超額責任險「國道倍增型」為例，已投保第三人責任險，保額分別為每人傷害300萬元、每一事故傷害600萬元、每一事故財損50萬元的情況下，若再加保超額責任險「國道倍增型」(不含乘客)保額500萬元，則超額責任險「國道倍增型」保費只要556元，若不幸在國道或快速公路發生事故，保額自動升級翻倍為1,000萬元，況且超額責任險還有不管是體傷或財損皆可在額度內共用的特點，特別是上下班都會行經國道或快速公路的車主一項最強的護身符。

行車安全不可大意！228連假緊接而來，國泰產險指出，除了在出發前檢查車況、行駛時保持安全距離、隨時留意路況外，為自己多增添一層保障很重要；國泰產險首創高速公路碰撞險，讓客戶「走多少用多少」，並說明，於一年期保單中購買固定5,000公里作為保障里程，上高速公路透過eTag感應時才開始扣抵公里數。當發生碰撞事故造成損失或不便，即可定額理賠5,000元補償金，若一年內里程未扣抵完扣除手續費後將依比例自動退還保費，里程提早用盡還能自動續保，一年保費165元起。

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新安東京海上產險國泰產險

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