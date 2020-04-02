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開車必備3大保單曝光！產險業推出「短期租借車保險」　一天保費335元即有保障

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▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲駕駛車輛前要先注意保障是否夠用。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，全台陷入防疫緊繃期，於是清明連假四天，多數民眾擔心群聚感染，寧可選擇自駕或租借車至郊外。產險業者提醒，風險無所不在，無論是開自己的車、向親朋好友借車或跟租賃業者租車，最怕交通意外事故，因此出門前先確認車險狀況，以少少保費換取完善的行車保障。

新安東京海上產險表示，有車族出門前可先確認保障他人的車險狀況，以分散鉅額求償風險；其次再檢視對自身人車及自車乘客的保障。至於租借車族，也應加強對他人的意外保障。車險主要保障可分為必備3大重點：「強制汽車責任保險」、「第三人責任險」、「超額責任險」。

不過，新安東京海上產險也提醒，這「必備3大重點」的理賠範圍都「不含駕駛人」，駕駛人若沒投保「附加駕駛人保險」，發生單一事故意外時，就只能自認倒楣；而在自車保障方面，則可投保「車體損失險」、「竊盜損失保險」。

若想加強自車乘客的保障，則可保「乘客體傷責任附加條款」；若經常開車載毛小孩出遊，也可加保「車內寵物意外保險」，讓寵物搭車多一層防護。

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲民眾在購買汽車後，就必須衡量相關的汽車保險。（圖／pixabay）

舉例而言，民眾若買了愛車，車齡不到3年，投保新安東京海上產險的「強制汽車責任保險」、「第三人責任險」、「超額責任險」及「乘客體傷責任附加條款」，加保「乙式車體損失險」及「竊盜損失險」，提供的保障有強制險死亡失能保額200萬元、體傷保額20萬元、第三人責任險傷害／事故保額200萬與400萬元、超額責任險保額1000萬元、乘客責任險每人保額200萬元。

同時，也享有新安東京海上產險事故現場服務及免費20公里道路救援，涵蓋他人及自身可能面臨風險的完整車險保障，使得開車出門心安有保障。

此外，短期租借車也有保單提供保障，例如，以日計算的「短期租借車保險」，針對租借車事故，不論是租借來的車受損或對方人車受傷都在保障範圍內，即使「租1天」也可保，承保範圍包含租借車與其他車輛碰撞損傷，最多可賠10萬元，對方的車損傷最多賠10萬元，對方人身受傷1人最多賠50萬元，一個事故最多賠100萬元，保費335元即可提供整日的行車保障。

 
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