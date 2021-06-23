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巴拉圭買「100萬劑聯亞疫苗」　當地人洗版官方推特：拒當白老鼠

▲▼南韓正在進行AZ、輝瑞疫苗混打臨床實驗。（圖／路透社）

▲巴拉圭預購100萬劑聯亞疫苗，當地人怒了「請政府高官先打」。（示意圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

巴拉圭衛生部17日在推特宣布，他們已經與台灣聯亞的美國合作夥伴Vaxxinity公司簽約，購買100萬劑聯亞研發的UB-162疫苗，一旦UB-612拿到台灣食藥署緊急授權，合約就會正式生效。不料消息引發當地網友不滿，許多人在推文下方大罵巴拉圭政府，強調絕不會當白老鼠，若要買就請政府高官們優先接種。

據悉，巴拉圭衛生部長波帕（Julio Borba）、Vaxxinity策略長哈里森（Jon Harrison）及台灣駐巴大使韓志正等人，16日在巴拉圭首都亞松森完成簽約儀式，一旦UB-612拿到台灣食藥署緊急授權，巴拉圭政府也會立刻通過緊急授權，引進疫苗。UB-612疫苗預計今夏稍晚就會出貨給巴拉圭。

▲▼巴拉圭買聯亞疫苗惹民怨　網友怒轟：拒當白老鼠官員先打。（圖／翻攝自推特）

▲▼巴拉圭買聯亞疫苗惹民怨　網友怒轟：拒當白老鼠官員先打。（圖／翻攝自推特）

▲網友湧入巴拉圭衛生部推特留言，表示「請身居高位的政府官員們優先接種」。（圖／翻攝自推特）

巴拉圭衛生部17日宣布消息後，意外引發巴拉圭網友反彈聲浪，有人質疑政府「為什麼不先買已獲得國際授權的疫苗」，還有人說「注射這一種疫苗沒有風險嗎，還是要通過國際認證吧」、「我們要成為白老鼠了嗎」、「太好了，請身居高位的政府官員們優先接種，測試疫苗是否有效吧」。

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