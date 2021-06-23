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註定緣份？你最容易愛上「哪個星座」　總是被他吸引

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲你是不是總會被同一個星座的人吸引，據說這是一種緣分。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

緣分是件很奇妙的事，很多時候，繞了一大圈卻又回到了這裡，你是不是也有過這樣的經驗，容易被某一個星座的人吸引，又或是愛上，這也許是你和這個星座間有著註定的緣份，透過《星座好朋友》網站測驗，看看你最容易愛上哪個星座吧！

問題１：當你要和喜歡的人出去玩，你會喜歡他怎樣的問法？

現在好想出門喔，我們出去玩吧－跳至（問題６）

對了我們下禮拜是紀念日，要不要去這個地方玩慶祝一下－
跳至（問題２）

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問題２：當和另一半出去玩時，你會希望他是個怎樣的存在？

提前做好旅遊規劃，完全不用你操心－跳至（問題３）

不用計畫行程，就隨心玩就好，因為有我在－跳至（問題５）

看你喜歡哪些景點我來排行程，你喜歡最重要－跳至（問題４）


問題３：當你喜歡這個人，你會希望他是有看的見的魅力嗎？

是的，他必須要專情、善良、認真等等－跳至（結果Ａ）

不一定欸，有著神祕感最好－跳至（結果Ｂ）


問題４：在工作中或是交往很久，你覺得哪種對象會贏得你的心？

能夠依賴我－跳至（結果Ｄ）

會懂得引導我－跳至（結果Ｃ）

兩個都不喜歡－跳至（問題６）


問題５：你覺得在戀愛時哪種相處模式最讓你感到幸福？

在甜蜜中偶爾會因為吃醋耍一點任性－跳至（結果Ｅ）

兩人間常常鬥嘴，但總是越吵越相愛－跳至（結果Ｆ）

問題６：你認為在經歷了許多事變得成熟，但內心依然單純的人很迷人嗎？

我覺得是－跳至（問題７）

我覺得還好欸－跳至（問題８）


問題７：以下有兩種伴侶的條件，你覺得哪種讓你最心動？

工作能力非常的強，能夠給你最可靠的物質生活－跳至（結果Ｇ）

他的家境很不錯，經常帶你去環遊世界－跳至（問題９）


問題８：當你和朋友玩到很晚時卻還沒回家，他的哪種行為讓你最感動？

打電話跟你說注意時間，好了打給我去接你－跳至（問題１０）

因為擔心就跑去找你，然後霸氣的把你接回家－跳至（結果Ｈ）


問題９：一個很會聊天和有著滿滿的知識的人比冷靜聰明的人更讓你心動？

是的－跳至（結果Ｉ）

不是－跳至（結果Ｊ）


問題１０：在任何場合都能夠散發著剛剛好的氣場，能和所有人聊開的人在你看來是？

超有魅力，很吸引人－跳至（結果Ｋ）

覺得虛偽不喜歡－跳至（結果Ｌ）

▲戀愛,感情,家人。（圖／pexels）
▲測驗你和某星座之間有註定的緣份。（圖／pexels）

以下分析結果
 
A：金牛座

踏實可靠的金牛座，總是散發著讓人安心的氣質，且願意照顧別人。
與他長期的相處中，你也會被對方的溫暖所感動，所以他會成為你喜歡上的對象。

B：天蠍座

天蠍有著清晰的思路，理智的行為，卻讓人摸不透他到底在想什麼。
和他在一起時，你總是在思考，自己在他心裡的位置在哪，
這種帶有神秘感的特質，也是最容易吸引到你的，
所以也只有天蠍能夠給予你著迷的距離感了。

C：魔羯座

這是一個性格果斷，大腦充滿理性思維，生活中總是最努力上進的一個星座。
魔羯座總是能在年輕時就讓對方體會到本不屬於自己這個年紀的穩重感和上進心，
這種成熟的性格會讓你覺得更加可靠，更容易迷上他。

D：巨蟹座

巨蟹座充滿著愛，因此也經常會被人說是多情，
雖然時常散發著母性的光環，
但有時也會流露出孩子一樣的情緒化和習慣性的依賴他人。
這樣一個多樣化又充滿柔情的星座，會讓你在相處中想給他更多的疼愛。

E：雙魚座

擁有豐富的想像力，性格有點迷糊又多情浪漫的雙魚座，
在初期接觸時總是顯得魅力無窮，有著獨特的吸引力。
他時常略帶羞怯的表情總是讓人忍不住產生曖昧的聯想，
而同樣情感上嚮往純潔式戀情的你自然會更喜歡雙魚座了。

F：處女座

處女座擁有著看似溫柔卻剛強的個性，
一旦陷入戀愛中會反客為主變得更容易欺負對方，所以當你遇見處女座，
絕對會激發出你的M屬性，你也會被他聰明的一面所迷倒。

G：牡羊座

牡羊座積極上進和奮發圖強的樣子總是充滿了感染力，
讓人情不自禁的想要跟隨著他的腳步。
同樣活力滿滿喜歡盡情揮灑青春的你，自然會被牡羊座的熱情而吸引，
兩人的相處簡直不能更融洽，了解過後也只會更加的喜愛對方。

H：獅子座

有些霸道任性的獅子座，散發著和其他星座決然不同的氣場，
既可以甜蜜的寵你，又堅守著自己的領地意識，維持著底線和原則。
你希望能夠有一個人來管你，鎮得住你，
明確的被愛著，那麼你就很容易愛上他。

I：雙子座

雙子座的兩面性讓他們擁有了更多的人格魅力，
不僅是好奇心和多姿多彩的生活態度，更是讓人不禁感染的青春氣息，
喜歡新東西的你自然是不會錯過對雙子座的喜愛了。

J：射手座

射手座有著愛玩和野性的一面，但也不能完全無視他們本質骨子內是保守的。
和射手座接觸時，會體會到更恰當的轉換，
有著無拘無束的一面也有著務實肯幹的一面，
這樣的魅力也莫名的會吸引到你。

K：天秤座

優雅知性的天秤座，無論什麼時候都能把事情處理的恰到好處。
他們的平衡與和諧，會吞沒人在無形之中，加上他們有著熱情的一面，
這樣的親切感會讓你更容易被他所吸引。
 
L：水瓶座

略帶侵略性的水瓶座，有著獨特的藝術氣息，
他們天馬行空趣味非常，有時也帶著孩子氣和自我意識。
喜歡真實感和自由的你會被水瓶座所吸引。

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