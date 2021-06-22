　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北車站8名街友確診　北市緊急隔離接觸者

▲▼台北車站及艋舺公園列冊街友確診名單。（圖／北市府提供）

▲台北車站及艋舺公園列冊街友確診名單。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市社會局22日表示，台北車站近日有街友因去醫院回診後篩檢，發現PCR確診，已分批安排台北車站列冊街友就醫採檢，已列冊採檢169位街友及接觸者後，篩檢出5名確診個案，總計8名台北車站街友確診。

北市社會局22日指出，自5月初疫情爆發至今，因萬華列為確診熱點區域，針對台北車站、艋舺公園積極進行防疫宣導，以及街友防疫物資補給，艋舺公園列冊街友截至6月底前，有6名街友陸續確診，社會局已匡列相關接觸者，並安排入住防疫旅社，大部分街友已陸續隔離完畢，並再次PCR陰性或CT值高於30後解除隔離，僅剩1名街友尚在住院隔離中。

北市社會局表示，台北車站截至6月底前，其中3人6月中因身體不適自行就醫採檢確診，社會局陸續分批安排台北車站列冊街友就醫採檢，已列冊採檢169位街友及接觸者後，篩檢出5名確診個案，總計8名街友確診，其中3名醫院收治，5名街友入住防疫旅館進行居家隔離，所有確診者與接觸者皆依中央疫情指揮中心規定辦理。

社會局提及，台北市長柯文哲考量街友露宿於公共場域，活動範圍廣泛，人流出入頻繁，且因街友於資訊及經濟相較弱勢，高齡、健康狀況普遍不佳，成為防疫上的弱勢族群，且基於街頭公衛防疫考量，除了將露宿街頭街友列入優先施打疫苗對象外，也包含街友中途之家住民，將媒合由醫療院所或醫師公會進行疫苗接種。

社會局強調，此舉除了可以降低染疫與傳播疑慮，也可給予弱勢族群最直接的關懷與救助，將持續針對台北車站及艋舺公園兩處街友聚集的場域，加強防疫宣導並補給物資，盼能降低街友染疫風險及有效阻斷疫情傳染鏈。

ET快訊
「三級警戒」延長到7／12　指揮中心回應了！
一次推2款！全家開賣「家用快篩試劑」時間曝　3800門市都買
快訊／「三級警戒再延長」影響復賽？　中職回應了
酒精只噴手GG！他曝「推車、零錢」正確消毒法　嘆：80%人都
陳零九出院首直播！　曝染疫「1恐怖後遺症」
獨／三級警戒延長至7月12日　3大拍板理由曝光！
快訊／三級警戒延長至7月12日　行政院發言人證實回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

預言全中！侯友宜去年就提入境普篩　國民黨再拋4大防疫建言

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

全民打疫苗拚免疫！政院預約平台蓄勢待發　「開放公眾施打」就上線

台北車站8名街友確診　北市緊急隔離接觸者

「立陶宛溫暖台灣人心扉」　外交部：見證「德不孤，必有鄰」真諦

立陶宛援台2萬AZ疫苗　總統府：支持真朋友的力量特別溫暖強大

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

受不鳥啦！自然課輪流養鵪鶉 輪到女兒剛好停課...媽秒崩潰

賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

預言全中！侯友宜去年就提入境普篩　國民黨再拋4大防疫建言

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

全民打疫苗拚免疫！政院預約平台蓄勢待發　「開放公眾施打」就上線

台北車站8名街友確診　北市緊急隔離接觸者

「立陶宛溫暖台灣人心扉」　外交部：見證「德不孤，必有鄰」真諦

立陶宛援台2萬AZ疫苗　總統府：支持真朋友的力量特別溫暖強大

三級警戒若延長到712 　中職新人測試選手直接保送選秀

賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

「三級警戒」延長到7／12　指揮中心回應了！

「4星座男」越愛越不想說出口　浪子水瓶竟也入榜！

新竹縣即起提供孕婦預約莫德納　5醫療院所開放登記

紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

快訊／南投阿嬤骨折送院PCR陽轉陰　確診個案下修為2人

一次推2款！全家26日開賣「家用快篩試劑」　全台3800門市都買得到

2021年「全球智慧車輛供應鏈」線上採購大會　7月2日報名截止

三級警戒再延長影響復賽？　中職：本就以三級規劃

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒延長至712　3大拍板理由曝光

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

蘇貞昌宣布雙北7大類優先打疫苗：攤商、保母、外送員、司機、收銀

周玉蔻怒槓高嘉瑜！　今天就辭立委、退出政壇

快訊／快篩隊進駐新北果菜市場　千人篩檢結果出爐！

快訊／耕莘醫院爆院內感染　衛生局坦言：目前10人確診

快訊／全國三級警戒628解封有望？　蘇貞昌下令指揮中心審慎評估

628若想解封　林右昌點出關鍵人物

快訊／柯文哲：記者會前告知高嘉瑜「紙包不住火」

傳慈濟買500萬劑BNT疫苗被關切取消？　總統府回應

快訊／永和爆2起家庭群聚　「解隔前PCR」抓出11人確診

蘇貞昌拍板下一波全國13類別出爐

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

獨／三級警戒延長至712　3大拍板理由曝光

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

微解封？陳時中明天宣布！

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面