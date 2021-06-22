台北車站8名街友確診　北市緊急隔離接觸者

▲台北車站及艋舺公園列冊街友確診名單。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市社會局22日表示，台北車站近日有街友因去醫院回診後篩檢，發現PCR確診，已分批安排台北車站列冊街友就醫採檢，已列冊採檢169位街友及接觸者後，篩檢出5名確診個案，總計8名台北車站街友確診。

北市社會局22日指出，自5月初疫情爆發至今，因萬華列為確診熱點區域，針對台北車站、艋舺公園積極進行防疫宣導，以及街友防疫物資補給，艋舺公園列冊街友截至6月底前，有6名街友陸續確診，社會局已匡列相關接觸者，並安排入住防疫旅社，大部分街友已陸續隔離完畢，並再次PCR陰性或CT值高於30後解除隔離，僅剩1名街友尚在住院隔離中。

北市社會局表示，台北車站截至6月底前，其中3人6月中因身體不適自行就醫採檢確診，社會局陸續分批安排台北車站列冊街友就醫採檢，已列冊採檢169位街友及接觸者後，篩檢出5名確診個案，總計8名街友確診，其中3名醫院收治，5名街友入住防疫旅館進行居家隔離，所有確診者與接觸者皆依中央疫情指揮中心規定辦理。

社會局提及，台北市長柯文哲考量街友露宿於公共場域，活動範圍廣泛，人流出入頻繁，且因街友於資訊及經濟相較弱勢，高齡、健康狀況普遍不佳，成為防疫上的弱勢族群，且基於街頭公衛防疫考量，除了將露宿街頭街友列入優先施打疫苗對象外，也包含街友中途之家住民，將媒合由醫療院所或醫師公會進行疫苗接種。

社會局強調，此舉除了可以降低染疫與傳播疑慮，也可給予弱勢族群最直接的關懷與救助，將持續針對台北車站及艋舺公園兩處街友聚集的場域，加強防疫宣導並補給物資，盼能降低街友染疫風險及有效阻斷疫情傳染鏈。