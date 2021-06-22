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火化完家屬瘋搶「遺骨」！他曝火葬場內幕...嘆：人心比鬼可怕

▲▼火，火災，火葬，炭火，生火。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名火葬場前員工指出，曾有不少家庭會為爭奪遺骨的繼承權而大打出手。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

葬禮現場民眾都會保持莊嚴態度，以求好好送完死者最後一程。不過就有一名曾在火葬場工作的人，分享他過去的所見所聞，提到曾有一個家庭，在死者火化完後為爭奪遺骨繼承權而大打出手，讓他忍不住直言，「人心的貪婪比鬼更可怕」。

根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，曾在火葬場工作的YouTuber下駄華緒，近日分享他過去在火葬場工作的經驗。他表示，在火葬場中不僅僅只有悲傷跟哀悼，甚至還有親人間的愛恨糾葛，有些火化現場還堪比八點檔的灑狗血的劇情。

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▲下駄華緒認為「人心比火葬場的幽靈鬼怪還可怕」。（圖／翻攝自YouYube）

下駄華緒透露，一名90多歲的老翁遺體火化後，才整理出遺骨，他的兒女和親戚們，就在火葬場為爭奪遺骨的繼承權而大打出手，每個人都氣憤地說，「這應該交給我們保管」，因為他們認為「保存骨灰盒的人，就擁有遺產繼承權。」讓下駄華緒直呼，「火葬場常被人們說是鬼魂出來的地方，很可怕，但真正可怕的大概是人類的貪婪。」

下駄華緒還指出，其實在二戰以前日本就有吃死者骨頭的風俗，這習俗被稱為「骨嚙」，他們認為這樣能對死者表示深切的哀悼，甚至還有人會直接將死者骨頭咬碎吞下。但現在如果在火葬現場啃食用死者骨頭，恐怕會被覺得是一種不敬行為，因此下駄華緒認為，「不建議在火葬場吃骨頭。最重要的是，如果你徒手觸摸骨頭，可能會被燙傷。」

最後下駄華緒提醒，有些人會想放些東西跟死者一起火化，但不是說什麼都可以的，最好事先跟火葬場確認才行，像眼鏡的玻璃和金屬部分容易燒不全，手機等3C用品有電池爆炸的危險等。另外，如果想放入還活著人的照片一起火化，在習俗上有「那個人會被一起帶走」的說法，因此最好要規避。

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